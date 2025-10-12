Megrázó részletek; Szoboszlai búcsúzkodhat Liverpoolban

Úgy belejött a költekezésbe a Liverpool, hogy az idei közel 500 millió eurós (194 milliárd forint) világrekord-kiadás után a klubvezetők máris készülnek a következő nagybevásárlásra. Ha létrejön a nagyszabású biznisz, akkor jövőre Szoboszlai Dominik újabb közeli jó barátja távozhat az angol bajnokcsapatból –a részletekről ezen a linken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik legszűkebb baráti köréből Szalah is Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra) sorsára juthat

Fotó: Getty Images

Elhunyt Mezey György

Szerdára virradóra, 84 éves korában elhunyt Dr. Mezey György mesteredző. Labdarúgó-válogatottunk volt szövetségi kapitánya, Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül a legendát. Azt is tőle tudtuk meg, hogy a kiváló szakember kedden éjjel, otthonában hunyt el. Az egykori szövetségi kapitány nyilatkozatáról ezen a linken olvashatsz többet.

Mezey György 84 éves volt Fotó: Dömötör Csaba

Döntöttek Shane Tusupról

A 17 éves úszó, Jackl Vivien már a szingapúri világbajnokságon utalt arra , hogy véget érhet az együttműködés közte és edzője, Shane Tusup között. Hosszú Katinka exe már el sem kísérte a tehetséget a vébére. A jelek szerint pedig mostanra megtörtént a végleges szakítás az úszó-edző páros között – ezen a linken tudhatsz meg többet az esetről.