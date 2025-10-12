Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó részletek; Szoboszlai búcsúzkodhat Liverpoolban

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 13:40
Shane TusupJackl VivienDr Mezey György
Mezey Györgyöt gyászolja a magyar foci. Szoboszlai Dominik újabb barátja helyére keres mást a Liverpool. Fény derült az igazságra Shane Tusup és Jackl Vivien szakításával kapcsolatban. A Bors legolvasottabb heti sporthírei közül válogattunk.

Úgy belejött a költekezésbe a Liverpool, hogy az idei közel 500 millió eurós (194 milliárd forint) világrekord-kiadás után a klubvezetők máris készülnek a következő nagybevásárlásra. Ha létrejön a nagyszabású biznisz, akkor jövőre Szoboszlai Dominik újabb közeli jó barátja távozhat az angol bajnokcsapatból –a részletekről ezen a linken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik legszűkebb baráti köréből Szalah is Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra) sorsára juthat
Szoboszlai Dominik legszűkebb baráti köréből Szalah is Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra) sorsára juthat
Fotó: Getty Images

 

Elhunyt Mezey György

Szerdára virradóra, 84 éves korában elhunyt Dr. Mezey György mesteredző. Labdarúgó-válogatottunk volt szövetségi kapitánya, Egervári Sándor egy hónappal ezelőtt Pomázon látta vendégül a legendát. Azt is tőle tudtuk meg, hogy a kiváló szakember kedden éjjel, otthonában hunyt el. Az egykori szövetségi kapitány nyilatkozatáról ezen a linken olvashatsz többet.

Mezey György 84 éves volt Fotó: Dömötör Csaba

Döntöttek Shane Tusupról

A 17 éves úszó, Jackl Vivien már a szingapúri világbajnokságon utalt arra , hogy véget érhet az együttműködés közte és edzője, Shane Tusup között. Hosszú Katinka exe már el sem kísérte a tehetséget a vébére. A jelek szerint pedig mostanra megtörtént a végleges szakítás az úszó-edző páros között – ezen a linken tudhatsz meg többet az esetről.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu