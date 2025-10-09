Szóra se méltatta Szoboszlait a BL-győztes legenda

Szoboszlai Dominik nincs a Premier League legjobb középpályásai között – legalábbis a Bajnokok Ligája-győztes legenda véleménye szerint. A Manchester United ikonját, Paul Scholest széles körben minden idők egyik legjobb középpályásának tartják, így nem meglepő, hogy az ő véleményét is kikérték az angol bajnokság jelenlegi játékosaival kapcsolatban. Gary Neville, a Sky Sports szakértője Moises Caicedót nevezte meg az élvonal legjobb középpályásának a Chelsea-Liverpool meccsen mutatott remek teljesítményét követően. A Vörös Ördögök másik ikonikus alakjánál nem a kékek játékosa a befutó, hanem egy olyan középpályás, akire senki sem számított.

Szoboszlai Dominik három mérkőzés óta nem nyert a Liverpoollal Fotó: Carl Recine

Scholes is nagy elismeréssel beszélt Caicedóról, ugyanakkor méltatta az Arsenal középpályását, Declan Rice-t is. Végül azonban, nem kis meglepetésre, a Newcastle United irányítójára, Sandro Tonalira esett a választása. A Liverpool játékosok közül kizárólag Alexis Mac Allistert említette meg:

Alexis Mac Allister zseniális volt az előző szezonban, ő kontrollálta a meccseket és szerintem a Liverpoolnak ez hiányzik jelenleg.

A számok alapján Szoboszlai a nyerő

Különösen érdekes, hogy szó sem esett a magyar válogatott csapatkapitányáról, aki rendkívül meggyőző szezonkezdetet tudhat maga mögött. Szoboszlai több kulcsfontosságú statisztikai mutatóban is kimagaslóan teljesít: ő szerel legtöbbször, ő vesz részt a legtöbb lövéshez vezető akcióban, és ő juttatja a legtöbbször a labdát az ellenfél kapuja közelébe.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai for Liverpool so far this season:



- Most progressive passes (56)

- Most shot creating actions (33)

- Most tackles won (15)

- Most tackles and interceptions (25)

- Most recoveries (56)

- Most carries into the final third (22)



What a player. pic.twitter.com/7EpjtUpuzK — Bence Bocsák (@BenBocsak) October 7, 2025

Ezek a statisztikák egyértelműen bizonyítják Szoboszlai teljesítményét, ezért még inkább felfoghatatlan, hogy Scholes miért hagyta ki a nevét a felsorolásból. Elképzelhető, hogy megfeledkezett róla, mivel Szoboszlai játékidejének jelentős részét a jobbhátvéd poszton töltötte.

Legközelebb a Premier League-ben éppen Paul Scholes egykori klubja, a Manchester United ellen bizonyíthatja kvalitásait Szoboszlai. A találkozót a válogatott szünet után, október 19-én rendezik az Anfielden.