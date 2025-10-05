Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk: leszúrták a híres sportolót, súlyos sérülésekkel rohantak vele a kórházba

sportoló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 09:00
amerikai futballkéselés
A híres amerikai futball játékos súlyos sérüléseket szenvedett.

Megrendítő híreket osztottak meg a híres amerikai futball játékosról, Mark Sanchez-ről. A népszerű volt NFL játékost október 4-én egy ismeretlen támadó leszúrta. A sportolót azonnal kórházba szállították.

Az NFL sportolóját megtámadták
A sportoló 10 szezont játszott le az NFL-nél  Fotó: Pexels

Késes támadás áldozata lett a sportoló

Mark Sanchez hátvédként játszott az NFL-ben. Az amerikai futball játékos 10 szezont játszott végig, majd nyugdíjba vonult. A nyugalmazott sportoló Indianapolisba utazott, hogy részt vegyen a FOX Sports eseményén, amikor megtörtént a támadás.

A rendőrség nyilatkozata szerint helyi idő szerint éjfél után bejelentés érkezett arról, hogy két ember sérüléseket szenvedett egy késés támadás következtében.

A 38 éves sztárt kórházba szállították és a hírek szerint stabil állapotban van. A nyomozók szerint a támadásnak személyes indokai lehettek. A rendőrség nem árult el sok információt a késelésről csak annyit, hogy az NFL sztár kórházba került, a másik férfi pedig orvosi segítséget kapott, de nem szállították kórházba.

A nyomozók úgy vélik, hogy ez egy elkülönített esemény volt a két férfi között, és nem egy véletlenszerű erőszakos cselekmény.

A nyomozás jelenleg is tart, és egyelőre nincs több információ a támadás indítékáról vagy a támadóról - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu