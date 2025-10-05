Most kaptuk: leszúrták a híres sportolót, súlyos sérülésekkel rohantak vele a kórházba

Megrendítő híreket osztottak meg a híres amerikai futball játékosról, Mark Sanchez-ről. A népszerű volt NFL játékost október 4-én egy ismeretlen támadó leszúrta. A sportolót azonnal kórházba szállították.

A sportoló 10 szezont játszott le az NFL-nél Fotó: Pexels

Késes támadás áldozata lett a sportoló

Mark Sanchez hátvédként játszott az NFL-ben. Az amerikai futball játékos 10 szezont játszott végig, majd nyugdíjba vonult. A nyugalmazott sportoló Indianapolisba utazott, hogy részt vegyen a FOX Sports eseményén, amikor megtörtént a támadás.

A rendőrség nyilatkozata szerint helyi idő szerint éjfél után bejelentés érkezett arról, hogy két ember sérüléseket szenvedett egy késés támadás következtében.

A 38 éves sztárt kórházba szállították és a hírek szerint stabil állapotban van. A nyomozók szerint a támadásnak személyes indokai lehettek. A rendőrség nem árult el sok információt a késelésről csak annyit, hogy az NFL sztár kórházba került, a másik férfi pedig orvosi segítséget kapott, de nem szállították kórházba.

A nyomozók úgy vélik, hogy ez egy elkülönített esemény volt a két férfi között, és nem egy véletlenszerű erőszakos cselekmény.

A nyomozás jelenleg is tart, és egyelőre nincs több információ a támadás indítékáról vagy a támadóról - írja a People.