Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeomlott a profi sportoló, elvesztette fiatal feleségét: „Szeretete ajándék volt”

golfozó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 20:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 30. 21:09
elhunytfeleségsportoló
A család gyásza felfoghatatlan. A profi sportoló egy pillanat alatt omlott össze.
K. C.
A szerző cikkei

Makena White, a profi golfozó Jake Knapp barátnője 28 éves korában elhunyt. A profi sportoló a közösségi oldalán jelentette be, hogy elveszítette élete szerelmét. 

Összeomlott a profi sportoló
Összeomlott a profi sportoló / Fotó: Freepik

„Apja, családja, barátai és természetesen Nelly és Fergie máris nagyon hiányolják” – írta a golfozó a bejegyzésben, utalva White két kutyájára és szeretteire.

„Makena egyedülálló volt. Ritka képességgel rendelkezett, hogy az ember különlegesnek érezze magát mellette, és hatalmas szíve mindig tele volt szeretettel” – folytatódik a nyilatkozat.

„Makena szeretete ajándék volt; végtelen nevetéssel, rengeteg örömmel és egy kis egészséges káosszal járt, miközben próbáltunk lépést tartani az utazási programjával. Szeretünk, Mak. Mindig hiányozni fogsz, és a naplementében fogunk téged keresni” – zárult a gyászhír. 

A szívszorító gyászbejelentésben azt kérte, hogy azok, akik szeretnének Makena emléke előtt tisztelegni, azok küldjenek adományokat egy jótékonysági alapítványnak. Ugyanis White édesanyja, Crystal, akinek Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, 2018-ban kezdett el a Bruyère Brain Health & Memory Clinicbe járni.

White halálával kapcsolatos további részletek még nem kerültek nyilvánosságra - írja a Page Six. 

Íme a profi sportoló bejegyzése

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu