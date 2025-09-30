Összeomlott a profi sportoló, elvesztette fiatal feleségét: „Szeretete ajándék volt”

Makena White, a profi golfozó Jake Knapp barátnője 28 éves korában elhunyt. A profi sportoló a közösségi oldalán jelentette be, hogy elveszítette élete szerelmét.

Összeomlott a profi sportoló / Fotó: Freepik

„Apja, családja, barátai és természetesen Nelly és Fergie máris nagyon hiányolják” – írta a golfozó a bejegyzésben, utalva White két kutyájára és szeretteire.

„Makena egyedülálló volt. Ritka képességgel rendelkezett, hogy az ember különlegesnek érezze magát mellette, és hatalmas szíve mindig tele volt szeretettel” – folytatódik a nyilatkozat.

„Makena szeretete ajándék volt; végtelen nevetéssel, rengeteg örömmel és egy kis egészséges káosszal járt, miközben próbáltunk lépést tartani az utazási programjával. Szeretünk, Mak. Mindig hiányozni fogsz, és a naplementében fogunk téged keresni” – zárult a gyászhír.

A szívszorító gyászbejelentésben azt kérte, hogy azok, akik szeretnének Makena emléke előtt tisztelegni, azok küldjenek adományokat egy jótékonysági alapítványnak. Ugyanis White édesanyja, Crystal, akinek Alzheimer-kórt diagnosztizáltak, 2018-ban kezdett el a Bruyère Brain Health & Memory Clinicbe járni.

White halálával kapcsolatos további részletek még nem kerültek nyilvánosságra - írja a Page Six.

Íme a profi sportoló bejegyzése