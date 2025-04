Aggódnak a Schumacher-rajongók, nagyon rossz hírt sejtenek a háttérben

Frászban vannak a rajongók, miután sasszemmel kiszúrták: Mick Schumacher és Laila Hasanovic is törölte az utóbbi hónapokban posztolt közös fotókat a közösségi oldalaikról. Pedig nemrég még gyakran tárták ország-világ elé a boldogságukat, cukiságbombákat durogtatva a neten.

Laila Hasanovic és Mick Schumacher: vége a szerelmüknek? Fotó: Getty Images

Michael Schumacher 26 éves fia és az autóversenyzőnél két esztendővel fiatabb dán modell 2023 nyarán jöttek össze.

Rövidesen már arról szóltak a hírek, hogy a lányt befogadta a nagy titkot őrző család, olyannyira, hogy megszavazták: láthatta a 2013-as súlyos fejsérülése óta a nyilvánosságtól elzárva ápolt családfőt is. Tavaly ősszel már azt találgatták a bosnyák származású szépség követői, hogy eljegyzési gyűrűt villantott-e az egyik képén – ezt azonban sietve cáfolta. A lájkok és hozzászólások száma alapján a legutóbbi, szilveszteri közös fotójuk is, amelyen még szorosan összebújva kívántak 2025-re minden szépet-jót.

Mick Schumacher már a következőt keresi

Erre most mindketten törölték az együttes képeik zömét, sőt, a brit Daily Mail olvasói már le is buktatták Micket, hogy regisztrált és aktív volt egy hírességek preferálta elit társkereső appon. Ez már válaszként is felfogható azokra a kérdésekre, amelyeket a rajongók tesznek föl neki vagy Lailának az Instagramon és a TikTokon: "Szakítottatok?"; "Ugye együtt vagytok még?".