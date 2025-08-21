UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebuktak! Intim fotókat posztolt a sportvilág álompárja

Carlos Alcaraz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 19:30
Emma RaducanuUS Open
A US Open vegyes párosában ugyan nem jött össze a győzelem, de a pályán kívül annál nagyobb hullámokat keltettek. Carlos Alcaraz és Emma Raducanu olyan képeket osztottak meg, amelyek ismét bőven adtak alapot a találgatásoknak a kapcsolatukról.

A brit–spanyol páros a Jack Draper, Jessica Pegula kettőstől szenvedett vereséget a rövidített meccsen 4:2, 4:2-re, ám a mérkőzés utóélete sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint maga a játék. Carlos Alcaraz és Emma Raducanu intim hangulatú fotókat tettek közzé közösségi felületeiken, amelyekre gyorsan le is csapott a rajongótábor – sokan úgy vélik, a páros kapcsolatának története a pályán túl is folytatódott. 

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz és Emma Raducanu elveszítették a mérkőzést, de talán egymást megnyerték Fotó: Frey/TPN

Carlos Alcaraz csak Raducanuval akart versenyezni

Már a bejelentéskor Alcaraz és Raducanu párosa számított a legnagyobb figyelemre, hiszen két Grand Slam-győztesről van szó, akik együtt valóban álompárt alkotnak a sport világában. A közösen megosztott fotók csak tovább erősítették ezt a benyomást, hiszen meglepően intim közelségbe kerültek a képeket látva, sőt, egymás képei alatt csakúgy záporoztak a szívecskés kommentek. 

Carlos Alcaraz posztja a vereség után igencsak sejtelmesre sikerült.

A győzelem ugyan elmaradt, de a rajongók nem is feltétlenül az eredmény miatt követték a mérkőzést, hanem abban reménykedve, hogy elcsíphetnek egy pillanatot, amikor a barátságból valami több lesz. Ilyen egyelőre nem történt, ám a kapcsolatukat tagadó nyilatkozatok egyre inkább tűnnek udvarias kifogásnak, mintsem a teljes igazságnak. Miközben hónapok óta arról találgat a nemzetközi sajtó, hogy tényleg több van-e közöttük

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu