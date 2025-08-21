Lebuktak! Intim fotókat posztolt a sportvilág álompárja

A brit–spanyol páros a Jack Draper, Jessica Pegula kettőstől szenvedett vereséget a rövidített meccsen 4:2, 4:2-re, ám a mérkőzés utóélete sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint maga a játék. Carlos Alcaraz és Emma Raducanu intim hangulatú fotókat tettek közzé közösségi felületeiken, amelyekre gyorsan le is csapott a rajongótábor – sokan úgy vélik, a páros kapcsolatának története a pályán túl is folytatódott.

Carlos Alcaraz és Emma Raducanu elveszítették a mérkőzést, de talán egymást megnyerték Fotó: Frey/TPN

Carlos Alcaraz csak Raducanuval akart versenyezni

Már a bejelentéskor Alcaraz és Raducanu párosa számított a legnagyobb figyelemre, hiszen két Grand Slam-győztesről van szó, akik együtt valóban álompárt alkotnak a sport világában. A közösen megosztott fotók csak tovább erősítették ezt a benyomást, hiszen meglepően intim közelségbe kerültek a képeket látva, sőt, egymás képei alatt csakúgy záporoztak a szívecskés kommentek.

Carlos Alcaraz posztja a vereség után igencsak sejtelmesre sikerült.

A győzelem ugyan elmaradt, de a rajongók nem is feltétlenül az eredmény miatt követték a mérkőzést, hanem abban reménykedve, hogy elcsíphetnek egy pillanatot, amikor a barátságból valami több lesz. Ilyen egyelőre nem történt, ám a kapcsolatukat tagadó nyilatkozatok egyre inkább tűnnek udvarias kifogásnak, mintsem a teljes igazságnak. Miközben hónapok óta arról találgat a nemzetközi sajtó, hogy tényleg több van-e közöttük.