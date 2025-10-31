Megrázó részletet tudott meg a tragédiáról a Süllős család közeli ismerőse

Rengetegen gyászolják a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős család tagjait. Mint ismert, a kisrepülő röviddel a felszállás után zuhant le, a tragédiát senki nem élte túl. A fedélzeten utazott a Vasas ökölvívó-szakosztályának elnöke, Süllős Gyula és családtagjai.

Rengetegen gyászolják a kenyai repülőgép-balesetben elhunyt Süllős család tagjait Fotó: AFP / AFP

A Süllős család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a bokszszakosztályt

– adott ki közleményt a tragédia után a Vasas.

Megrázó részlet a kenyai repülőgép-balesetről

A magyar család tagjait azóta is sokan gyászolják. Süllős Gyula feleségének műkörmöse a közösségi oldalon emlékezett meg a tragédia áldozatairól.

Tegnap elhunyt három vendégem a kenyai repülő-szerencsétlenségben... Még mindig nem tudom felfogni... Szeretnék itt megemlékezni róluk. Köszönöm hogy ismerhettelek benneteket. Szeretettel gondolok Rátok, nyugodjatok békében

– olvasható a műkörmös és lábápoló bejegyzésében, aki megrázó részletet tudott meg a tragédiáról. Miután az egyik hozzászóló felvetette, nem érti, viharba miért szállt fel a gép, vagy miért ültek fel rá az utasok, a szépségápolási szakember úgy fogalmazott:

Azt tudtam meg, hogy még a levegőben kigyulladt a gép.

A halálos baleset pontos körülményeit még vizsgálják a hatóságok.