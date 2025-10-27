Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás kézilabdázó

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy hosszan tartó, súlyos betegséget követően elhunyt Szikszay Sándor, egykori kézilabdázó. Szikszay Sándor játékosként, játékvezetőként és versenybíróként egyaránt szolgálta a magyar és a debreceni kézilabdát.

Elhunyt Szikszay Sándor, egykori kézilabdázó / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A DVSC SCHAEFFLER oldalán azt írják, Szikszay Sándor már fiatalon elkötelezte magát a sportág mellett, a szerelem pedig élete végéig tartott. Játékospályafutása befejezése után majdnem három évtizedig ténykedett játékvezetőként, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke volt.

Akkor sem szakadt el a kézilabdától, amikor szögre akasztotta a sípot, ismert és ami fontosabb elismert versenybíróként dolgozott, amíg lehetősége volt rá. Szeptember 10-én, még ott ült a zsűriasztalnál a DVSC SCHAEFFLER–Vasas NB I-es találkozón. Ahogy mindig, akkor is hiba nélkül végezte a dolgát

- emelték ki, hozzátéve, ez volt Szikszay Sándor utolsó meccse.

Emlékét örökre megőrizzük!

- tették hozzá.