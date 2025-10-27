BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás kézilabdázó

Vasas
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:57
gyászkéziladaHajdú-Bihar Megyei Kézilabda SzövetségSzikszay Sándor
Szikszay Sándor 64 éves volt. Az egykori kézilabdázó, játékvezető és versenybíró hosszan tartó, súlyos betegséget követően hunyt el.
Bors
A szerző cikkei

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy hosszan tartó, súlyos betegséget követően elhunyt Szikszay Sándor, egykori kézilabdázó. Szikszay Sándor játékosként,  játékvezetőként és versenybíróként egyaránt szolgálta a magyar és a debreceni kézilabdát.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt Szikszay Sándor, egykori kézilabdázó / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt Szikszay Sándor

A DVSC SCHAEFFLER oldalán azt írják, Szikszay Sándor már fiatalon elkötelezte magát a sportág mellett, a szerelem pedig élete végéig tartott. Játékospályafutása befejezése után majdnem három évtizedig ténykedett játékvezetőként, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke volt.

Akkor sem szakadt el a kézilabdától, amikor szögre akasztotta a sípot, ismert és ami fontosabb elismert versenybíróként dolgozott, amíg lehetősége volt rá. Szeptember 10-én, még ott ült a zsűriasztalnál a DVSC SCHAEFFLER–Vasas NB I-es találkozón. Ahogy mindig, akkor is hiba nélkül végezte a dolgát

- emelték ki, hozzátéve, ez volt Szikszay Sándor utolsó meccse.

Emlékét örökre megőrizzük!

- tették hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu