Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás kézilabdázó

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy hosszan tartó, súlyos betegséget követően elhunyt Szikszay Sándor, egykori kézilabdázó. Szikszay Sándor játékosként, játékvezetőként és versenybíróként egyaránt szolgálta a magyar és a debreceni kézilabdát.
A DVSC SCHAEFFLER oldalán azt írják, Szikszay Sándor már fiatalon elkötelezte magát a sportág mellett, a szerelem pedig élete végéig tartott. Játékospályafutása befejezése után majdnem három évtizedig ténykedett játékvezetőként, 2002-től 2010-ig a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke volt.
Akkor sem szakadt el a kézilabdától, amikor szögre akasztotta a sípot, ismert és ami fontosabb elismert versenybíróként dolgozott, amíg lehetősége volt rá. Szeptember 10-én, még ott ült a zsűriasztalnál a DVSC SCHAEFFLER–Vasas NB I-es találkozón. Ahogy mindig, akkor is hiba nélkül végezte a dolgát
- emelték ki, hozzátéve, ez volt Szikszay Sándor utolsó meccse.
Emlékét örökre megőrizzük!
- tették hozzá.
