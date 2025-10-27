Elhunyt a kislánya, teljesítette a gyászoló édesapa kérését a világsztár - Videó

Megható és egyben szívszorító kérést teljesített az Atlético Madrid csatára. Julián Álvarezt megkérte a csapat egyik szurkolója, hogy helyezzen el egy virágot a Metropolitano Stadion közepén, tisztelgésképpen nemrég elhunyt lánya emlékére. A futballista teljesítette a kérést.

Az Atlético Madrid stadionjának közepén helyezték el a virágot / Fotó: DeFodi Images

Egy szurkoló adta nekem ezt a virágot. Azt mondta, nemrég elhunyt a lánya, és arra kért, hogy helyezzem el a virágot a pálya közepén. Teljesítjük a kérését. Nagyon szomorú...

- mondta Álvarez, akiről az alábbi videó bizonyítja, hogy valóban teljesítette a kérést.