Szoboszlai feleségét utánozza mindenki; modell rabolta el Lisztes Krisztián szívét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 15:30
FradiLisztes Krisztián
Buzsik Borka diktálja a divatot Liverpoolban. Lisztes Krisztián szívét egy gyönyörű modell rabolta el. Szoboszlai Dominikkel üvöltözött a Liverpool kapusa. A Bors heti legolvasottabb cikkei közül válogattunk.
Úgy tűnik, nemcsak a magyar középpályás hódít Liverpoolban, hanem a felesége is. Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka nemcsak Manchester anyukáinak példaképe, de látszólag a liverpooli sztárok párjai is tőle merítenek inspirációt. A gyönyörű anyukát a kedvenc kávézójába is követik a focistafeleségek, akik ugyanolyan babakocsival járnak, mint Szoboszlaiék - a részletekről ezen a linken olvashatsz. 

Buzsik Borka Liverpoolban divatot teremtett Fotó: Bors 

A Fradi ifjú futballistájának szíve ismét foglalt, és már mindenki tudja, kiért dobog. Lisztes Krisztián egy hónapja pár képpel árulta el, hogy újra szerelmes. A közösségi média oldalára feltöltött fotósorozatban ugyanis több közös képet is megosztott egy rejtélyes, gyönyörű lánnyal - a részletekről ezen a linken olvashatsz.

A Liverpool múlt vasárnap veresége nemcsak az eredmény miatt tűnt aggasztónak, a pályán történtek is arról árulkodtak, hogy valami nagyon nem volt rendben. A Manchester United ellen elveszített rangadón Giorgi Mamardashvili látványosan kiborult, és a meccs hevében Szoboszlai Dominikon vezette le dühét - a részletekről ezen a linken olvashatsz. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

