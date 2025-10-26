Szoboszlai feleségét utánozza mindenki; modell rabolta el Lisztes Krisztián szívét

Úgy tűnik, nemcsak a magyar középpályás hódít Liverpoolban, hanem a felesége is. Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka nemcsak Manchester anyukáinak példaképe, de látszólag a liverpooli sztárok párjai is tőle merítenek inspirációt. A gyönyörű anyukát a kedvenc kávézójába is követik a focistafeleségek, akik ugyanolyan babakocsival járnak, mint Szoboszlaiék - a részletekről ezen a linken olvashatsz.

Buzsik Borka Liverpoolban divatot teremtett Fotó: Bors

A Fradi ifjú futballistájának szíve ismét foglalt, és már mindenki tudja, kiért dobog. Lisztes Krisztián egy hónapja pár képpel árulta el, hogy újra szerelmes. A közösségi média oldalára feltöltött fotósorozatban ugyanis több közös képet is megosztott egy rejtélyes, gyönyörű lánnyal - a részletekről ezen a linken olvashatsz.

A Liverpool múlt vasárnap veresége nemcsak az eredmény miatt tűnt aggasztónak, a pályán történtek is arról árulkodtak, hogy valami nagyon nem volt rendben. A Manchester United ellen elveszített rangadón Giorgi Mamardashvili látványosan kiborult, és a meccs hevében Szoboszlai Dominikon vezette le dühét - a részletekről ezen a linken olvashatsz.