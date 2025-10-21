Minden egyre rosszabb, Szoboszlaival üvöltözött a Liverpool kapusa

A Liverpool vasárnap este újabb csalódást keltő vereséget szenvedett, és a pályán látott jelenetek is azt jelezték: komoly baj van a fejekben. A Manchester United elleni 2–1-re elveszített találkozón a grúz kapus, Giorgi Mamardashvili látványosan kiborult Szoboszlai Dominikra, miután a magyar középpályás röviden passzolta vissza neki a labdát. A hálóőrnek sprintelnie kellett, hogy megelőzze a letámadó ellenfelet, majd dühösen számon kérte a hibát Szoboszlain, aki inkább csendben tűrte a kirohanást - írta a Liverpool Echo.
Az eset után alig egy perccel jött a mindent eldöntő találat: Harry Maguire fejesével a United elvitte mindhárom pontot az Anfieldről, a Liverpool pedig ismét a saját hibái áldozatává vált. A Liverpool Echo tudósítója, Paul Gorst szerint:
„Az incidens tökéletesen megtestesítette azt a zavarodottságot, ami az utóbbi hetekben jellemzi a csapatot – görcsösen hajszolják a győzelmet, végül mégis ők buknak el a végén.”
A Szoboszlai-Mamardashvili-összeszólalkozás csak a jéghegy csúcsa: a csapaton belül is érezhető a feszültség, az új igazolások és a taktikai váltások után pedig még nem állt össze a gépezet. Slot előtt most nem elsősorban szakmai, hanem mentális feladat áll – vissza kell hozni a higgadtságot és a szervezettséget, amelyek korábban a Liverpool védjegyei voltak.
A Liverpool szerdán (21:00) a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, a Premier League-ben pedig szombat este idegenben, a Brentford (21:00) ellen lép pályára.
