SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Minden egyre rosszabb, Szoboszlaival üvöltözött a Liverpool kapusa

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 19:00
Giorgi MamardashviliLiverpool
A Liverpool vasárnap esti veresége nemcsak az eredmény miatt volt aggasztó, a pályán történtek is arról árulkodtak, hogy valami nagyon nincs rendben. A Manchester United ellen elveszített rangadón Giorgi Mamardashvili látványosan kiborult, és a meccs hevében Szoboszlai Dominikon vezette le dühét.

A Liverpool vasárnap este újabb csalódást keltő vereséget szenvedett, és a pályán látott jelenetek is azt jelezték: komoly baj van a fejekben. A Manchester United elleni 2–1-re elveszített találkozón a grúz kapus, Giorgi Mamardashvili látványosan kiborult Szoboszlai Dominikra, miután a magyar középpályás röviden passzolta vissza neki a labdát. A hálóőrnek sprintelnie kellett, hogy megelőzze a letámadó ellenfelet, majd dühösen számon kérte a hibát Szoboszlain, aki inkább csendben tűrte a kirohanást - írta a Liverpool Echo

A Liverpool kapusa, Mamardashvili összeveszett Szoboszlaival a Liverpool-Manchester United rangadón
A Liverpool kapusa, Mamardashvili összeveszett Szoboszlaival a Liverpool-Manchester United rangadón Fotó: Justin Setterfield

Az eset után alig egy perccel jött a mindent eldöntő találat: Harry Maguire fejesével a United elvitte mindhárom pontot az Anfieldről, a Liverpool pedig ismét a saját hibái áldozatává vált. A Liverpool Echo tudósítója, Paul Gorst szerint:

„Az incidens tökéletesen megtestesítette azt a zavarodottságot, ami az utóbbi hetekben jellemzi a csapatot – görcsösen hajszolják a győzelmet, végül mégis ők buknak el a végén.”

A Szoboszlai-Mamardashvili-összeszólalkozás csak a jéghegy csúcsa: a csapaton belül is érezhető a feszültség, az új igazolások és a taktikai váltások után pedig még nem állt össze a gépezet. Slot előtt most nem elsősorban szakmai, hanem mentális feladat áll – vissza kell hozni a higgadtságot és a szervezettséget, amelyek korábban a Liverpool védjegyei voltak.

Szoboszlaiékra fontos meccsek várnak 

A Liverpool szerdán (21:00) a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, a Premier League-ben pedig szombat este idegenben, a Brentford (21:00) ellen lép pályára.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu