Egyszerre kétfajta rákkal küzd meg a fiatal autóversenyző

Will Macintyre egy 18 éves Elite Motorsport autóversenyző. A fiatal és tehetséges sportoló fényes karrier előtt állt, mielőtt egészsége hanyatlásnak indult. Az autóversenyző már hónapok óta érezte hogy valami nincs rendben, de sosem gondolta volna, hogy nagyon komoly betegségekkel kell megharcolnia.

Will Macintyre kétféle rákkal küzd egyszerre Fotó: YouTube

Will Macintyre kétféle rákkal kell, hogy megküzdjön egyszerre

Will Macintyre Insagram-oldalán jelentette be a hírt követőinek: egészségügyi problémái miatt le kell mondani a szenvedélyéről. A versenyzést el kell halasztani, amíg teljesen fel nem épül, ami akár évekig is eltarthat.

Abban biztosak lehettek, hogy amint képes leszek rá, visszaülök a kormány mögé, ahová tartozok!

A fiatal férfinál egyidejűleg tüdőrákot és agydaganatot diagnosztizáltak. A versenyző hosszú gyógyulás elé néz. Macintyre augusztus 14-én ünnepelte 18. születésnapját, azaz épp, hogy belépett a felnőtt életbe.

Tüdő- és agyrákkal diagnosztizáltak. Sajnos ez olyan komoly, mint amilyennek hangzik!

A sportoló azonban egy pillanatra sem vesztette el az optimizmusát. A posztban megköszöni a kórház személyzetének és orvosainak a kitartó munkájukat. Will és az orvosok közösen találják ki, miként fogja legyőzni a súlyos betegséget.

A fiatal versenyzőt követői és csapattársai is támogatják. A poszt alatt rengeteg jókívánság érkezett. Ezen felül az Elite Motorsport is kiadott egy közleményt, amelyben próbálnak támaszt nyújtani az autóversenyző és családja részére - írja a People.