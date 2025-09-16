Ezek a sportszülők tönkreteszik a gyerekeket: így kezelhető a jelenség az utánpótlás edző szerint

Sok ezer edző szenteli az idejét a jövő generációjának, ám néha ez a feladat nehezebb, mint azt bárki gondolná. A szülők sokszor nem a sport világában szocializálódtak, vagy éppen ellenkezőleg: túlságosan is áthatja őket a versenyszellem. Egy jó sportszülő alkalmazkodik ahhoz, hogy a gyereke sportol, és amiben csak lehet, támogatja őt, de nem esik túlzásba sem.

Sok sportszülő nem érti, hogy a viselkedése káros a gyermekére nézve.

Fotó: Jesse Hamble / Shutterstock

Ezek a sportszülő típusok tönkreteszik az utánpótlássportot

Az edzők és szülők párharca mindig létezett, és létezni is fog. A sportszülők egyik legnagyobb erőssége a gyerekek iránti rendíthetetlen érzelmi támogatás és az, hogy hajlandók áldozatokat hozni a gyerekük érdekében. Sokan azonban túlgondolják a szerepüket és olyan területeken is beavatkoznak, amelyek nem az ő kompetenciájukba tartoznak, hanem az edzőre és a sportoló gyerekre. Ezek a káros magatartások súlyosan befolyásolhatják a gyerekek mentális egészségét is. Íme a legkárosabb sportszülő típusok!

A pályára széléről ordítozó szülő

Mindenki ismeri azt a jelenséget, amikor a hétvégi mérkőzésen egy édesapa hangját jobban lehet hallani, mint a szakmai munkáért felelős edző utasításait. A legrosszabb az, ha az ordítozó szülő folyamatos taktikai utasításokkal látja el a pályán éppen boldogulni próbáló gyerekét. Ezzel a szülő a gyerek fejlődését is hátráltatja, hiszen nem hagyja, hogy meghozza a saját döntéseit, elkövesse a saját hibáit. Nemcsak a gyerekekre van azonban negatív hatással, hanem aláássa az edző tekintélyét, és összezavarja a játékosokat is a pályán. Emellett a mentális teher, amit egy ilyen gyerek cipel, sokszor a viselkedésére is negatív hatással van.

A politikus sportszülő

Sok sportoló gyerek szülője folyamodik „politizáláshoz”, hogy privilégiumokat harcoljon ki az edzőnél. Ezek a sportszülők folyamatosan igyekeznek az edző szimpátiáját elnyerni, hogy befolyásolják a döntéshozatali folyamatot. A legáltalánosabb céljuk, hogy a gyerekük több játékidőt, vagy különböző kiváltságokat kapjon. A felkészült edzők természetesen nem vesznek tudomást erről a viselkedésről, és a legtöbbjük azonnal kiszúrja, ha valaki ilyennel próbálkozik.