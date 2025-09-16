Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezek a sportszülők tönkreteszik a gyerekeket: így kezelhető a jelenség az utánpótlás edző szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 16:15
mentális egészségtest és léleksportszülőedzőszülő
A sport fontos készségeket fejleszt, mint amilyen a fegyelem, az elkötelezettség és a csapatban való gondolkodás, azonban lehet negatív oldala is. Vannak olyan sportszülők, akik nem érzik a határokat, ezáltal rossz hatással vannak a gyerekekre és a csapatra is.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Sok ezer edző szenteli az idejét a jövő generációjának, ám néha ez a feladat nehezebb, mint azt bárki gondolná. A szülők sokszor nem a sport világában szocializálódtak, vagy éppen ellenkezőleg: túlságosan is áthatja őket a versenyszellem. Egy jó sportszülő alkalmazkodik ahhoz, hogy a gyereke sportol, és amiben csak lehet, támogatja őt, de nem esik túlzásba sem. 

Rossz sportszülőként a focipályára kiabáló édesapa
Sok sportszülő nem érti, hogy a viselkedése káros a gyermekére nézve.
Fotó: Jesse Hamble /  Shutterstock 

Ezek a sportszülő típusok tönkreteszik az utánpótlássportot

Az edzők és szülők párharca mindig létezett, és létezni is fog. A sportszülők egyik legnagyobb erőssége a gyerekek iránti rendíthetetlen érzelmi támogatás és az, hogy hajlandók áldozatokat hozni a gyerekük érdekében. Sokan azonban túlgondolják a szerepüket és olyan területeken is beavatkoznak, amelyek nem az ő kompetenciájukba tartoznak, hanem az edzőre és a sportoló gyerekre. Ezek a káros magatartások súlyosan befolyásolhatják a gyerekek mentális egészségét is. Íme a legkárosabb sportszülő típusok!

A pályára széléről ordítozó szülő

Mindenki ismeri azt a jelenséget, amikor a hétvégi mérkőzésen egy édesapa hangját jobban lehet hallani, mint a szakmai munkáért felelős edző utasításait. A legrosszabb az, ha az ordítozó szülő folyamatos taktikai utasításokkal látja el a pályán éppen boldogulni próbáló gyerekét. Ezzel a szülő a gyerek fejlődését is hátráltatja, hiszen nem hagyja, hogy meghozza a saját döntéseit, elkövesse a saját hibáit. Nemcsak a gyerekekre van azonban negatív hatással, hanem aláássa az edző tekintélyét, és összezavarja a játékosokat is a pályán. Emellett a mentális teher, amit egy ilyen gyerek cipel, sokszor a viselkedésére is negatív hatással van. 

A politikus sportszülő

Sok sportoló gyerek szülője folyamodik „politizáláshoz”, hogy privilégiumokat harcoljon ki az edzőnél. Ezek a sportszülők folyamatosan igyekeznek az edző szimpátiáját elnyerni, hogy befolyásolják a döntéshozatali folyamatot. A legáltalánosabb céljuk, hogy a gyerekük több játékidőt, vagy különböző kiváltságokat kapjon. A felkészült edzők természetesen nem vesznek tudomást erről a viselkedésről, és a legtöbbjük azonnal kiszúrja, ha valaki ilyennel próbálkozik. 

Aki mindig másokat hibáztat a csapat sikertelensége miatt

Ezek a típusú szülők rendkívül elfogultak a saját gyerekükkel szemben és általában semmi sem tántorítja el őket attól a véleményüktől, hogy mindenki más a hibás a rossz eredményért, teljesítményért. A legjobb, amit ebben az esetben a szülők és az edzők tehetnek, hogy megállítják ezt a szülőt. Ha egy szülő egy másik gyereket szid nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mi gyerekünket is éppúgy kritizálja másoknak. A legrosszabb ebben a viselkedésben, hogy a gyerekekre is átragadhat, és így elveszítik a fókuszt: a saját teljesítményük értékelése helyett mindig másokban keresik majd a hibát, ami teljes tévképzeteket szülhet. 

A szakértő szerint így kezelhetők a problémás szülők

Lapunk felkereste a Mészöly Focisuli SE utánpótlás edzőjét, Marosfi Richárdot. A szakértő elárulta, hogy milyen módszerek állnak a sportszakemberek rendelkezésére a problémás szülők kezelésében. 

„Az egyik legfontosabb, hogy a szülőkkel olyan kapcsolatot alakítsunk ki, amely lehetővé teszi a tiszta és konstruktív kommunikációt, akár a kényelmetlen témákról is. Fontos, hogy a szülő és edző közötti társalgás sosem lehet számonkérés jellegű. A klub és az edző feladata ezt edukációval támogatni, ami egyben prevencióként is működik a problémás szülői magatartásokkal szemben. Nehezen kezelhető szülők esetén is a korrekt, nyílt kommunikáció a leghatékonyabb eszköz, és ha ez sem működik, akkor más megoldás ritkán van. Szakmai oldalról érdemes bevonni a szülőt, hogy megértse az edző döntéseinek alapját. Tapasztalatom szerint jó kommunikáció mellett ritka, hogy a szülő továbbra is problémás marad – ha mégis, akkor gyakran inkább klubcserével próbálkozik, sokszor a gyerek kárára.”

Íme egy videó a negatív szülői viselkedésről:

