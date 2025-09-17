Max Verstappen mindent maga mögött hagyhat, meglepő fordulat van készülőben

Bombaként robbant a hír 2024 elején, miszerint Lewis Hamilton a Ferrarihoz szerződik. A hétszeres világbajnok csapatváltása futótűzként járta be a médiát és nem kérdés, a pilótapiacot is megbolygatta, hiszen Carlos Sainznak új csapat után kellett néznie, miután a brit érkezésével nem maradt helye az olaszoknál. Épp ezért fordulhat fel ismét minden a száguldó cirkusz berkein belül, ha igaz Giancarlo Minardi, a néhai F1-es Minardi istálló alapítójának közlése. Az olasz egykori autóversenyző ugyanis kijelentette: Max Verstappen ajánlatot kapott a maranellói együttestől.

Max Verstappent megkörnyékezte a Ferrari? Fotó: Mark Thompson

Max Verstappen jelenlegi szerződése a Red Bullnál 2028-ig szól, azonban ha akar, 2026 végén távozhat az energiaitalosoktól egy kilépési záradéknak köszönhetően. Ennek ellenére az elmúlt hónapok egyik fő F1-es témája az volt, hogy a csapatának teljesítményével elégedetlen holland máshol próbál majd újra világbajnoki babérokra törni. Sokan a Mercedesszel hozták őt összefüggésbe, azonban a jelenleg 1-es rajtszámmal versenyző pilóta ezen találgatások végére pontot tett és közölte, marad Milton Keynes-i alakulatnál.

Épp ezért érkezett váratlanul a hír, miszerint a Ferrari nemrég megkörnyékezhette Verstappent:

Úgy vélem, a Ferrari lépéseket tett azért, hogy megszerezzék őt

- közölte Minardi hozzátéve:

Az utóbbi hónapokban sok mindenről volt szó. Titkos tárgyalásokról, pilótacserékről, amelyek végül nem vezettek semmire. Igazából bármi megtörténhet. Szerintem a Ferrari próbálkozik.

Nem az olasz az egyetlen, aki szerint Max Verstappen egyszer Maranellóban köthet ki:

Eddie Irvine egykori F1-es versenyző már egy ideje arra bíztatja a hollandot, csatlakozzon a Ferrarihoz és ne várja meg, míg túl késő lesz, mint Hamilton esetében, aki hét világbajnoki címét követően vélhetően utolsó Forma-1-es éveire szerződött az olaszokhoz, ahol most szenved. Irvine azonban úgy véli, ha Verstappen még most, fiatalon szerződik a Ferrarihoz, maga köré építheti ott a csapatot, mint egykor Schumacher tette, aki sikerre is vitte őket ennek köszönhetően, írja a Mirror.