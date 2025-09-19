Itt a végső ítélet Schumacherről, Corinna asszony hiába tett meg mindent

Az elmúlt hónapokban, sőt években egymás után szálltak el Mick Schumacher F1-es esélyei. Pár hete a jövőre csapatot indító Cadillacnél választottak más pilótákat, Valtteri Bottast és Sergio Pérezt, a vasárnapi (13.00, tv: M4 Sport), Azeri Nagydíj előtt pedig a Forma-1-legenda édesapa, Michael Schumacher hajdani főnöke és barátja, Flavio Briatore szavai érhették hidegzuhanyként a 26 éves német autóversenyzőt.

Flavio Briatore (balra) és Michael Schumacher 1995-ben, a Benettonál

Fotó: Getty Images

A hétszeres világbajnok Schumi fia immár a negyedik szezont fogja megkezdeni jövőre a gyerekkori álmait jelentő F1-en kívül. Addig két évig a Haasnál nem sikerült bizonyítania a rátermettségét, majd a Mercedes tartalék- és tesztpilótája volt, idén pedig már az sem: jelenleg az Alpine egyik csapatánál a megbízhatósági vb-sorozatban (WEC) versenyez. Éppen ezért bízott abban, hogy a franciák Forma-1-es istállójának góréja, Briatore egyszer csak ráeszmél: miközben Pierre Gasly és Franco Colapinto bénáznak (még egyszer sem végeztek dobogón és az eddigi 16 versenyhétvégén a mezőny leggyengébbjeiként még csak 20 pontot hoztak össze), kéznél van hajdani sztárja, az általa irányított Benettonnal két vb-címet nyert Michael Schumacher fia.

Mick Schumacher F1-álmainak lassan vége

Csakhogy a minden hájjal megkent 75 éves olasz playboyt hiába kereste meg személyesen a régi ismeretségük okán Schumi neje, Corinna Schumacher is: a tapasztalt csapatfőnök hallani sem akar Mick újrafelfedezéséről.

Az itt Briatorét pusziló Corinna Schumacher F1-es kapcsolatai sem segítettek a fián

Fotó: Clive Rose / Getty Images

Mick nincs a listánkon

– szögezte le Briatore, szertefoszlatva Mick Schumacher és a rajongói minden reményét.

Az évek óta rendre hoppon maradó pilóta nagybátyja, Ralf Schumacher – maga is régi F1-versenyző, jelenleg pedig tévés szakkommentátor – szerint unokaöccsének ennyi kihagyás után szembe kell néznie azzal, hogy egyre kevesebb az esélye a visszatérésre.