Kitálalt a legenda, már csak párat kell aludni, s jöhet a történelmi magyar arany

Soha nem látott sikert érhet el a hétvégén elrajtoló atlétikai világbajnokságon Halász Bence. A magyar kalapácsvető kiváló formában van, s nem kizárt, hogy ő lesz a sportág első szabadtéri magyar viágbajnoka.

Halász Bence legutóbb Budapesten legyőzte kanadai riválisát Fotó: Dömötör Csaba

Halász két éve Budapesten harmadik, tavaly a párizsi olimpián ezüstérmes lett. Legnagyobb ellenfele a kanadai Ethan Katzberg, akit Bence augusztusban az év legjobb kísérletével legyőzött a Gyulai Memorial versenyen. Ha tartja a formáját, akkor meglehet a fényes siker. Így gondolja ezt Kelemen Endre, aki 1975-ben magasugróként nyert fedetpályás Eb-ezüstöt.

Gondolom nem okozok meglepetést, ha azt mondom, Halász Bence akár aranyérmet is nyerhet. Persze tisztában vagyok azzal, egy vébén – ha fociról lenne szó úgy fogalmaznék – másképpen pattan a labda, mint egy átlagos versenyen. De Bence van olyan karizmatikus sportember, aki a legjobbkor tudja majd hozni, dobni a legjobbját.

- mondta a Borsnak az atlétika magyar legendája.



A magyar csapatba számos jó versenyző kapott helyet, de Kelemen szerint, ha bármelyikük a döntő közelébe kerül, az már felér egy éremmel.

Kelemen Endre os várja a világbajnokságot Fotó: Koncz György

A magasugrást is figyeli a legenda

Az ELTE testnevelési tanszékét közel 30 évig vezető Kelemen természetesen a magasugrást is nagyon várja.

Az utóbbi évek években mindig hatalmas izgalmakat hoztak a versenyek. Emlékezzünk csak a legutóbbi ötkarikás játékokra, Párizsba „szétugrás" döntött az új-zélandi Hamish Kerr javára az amerikai Shelby McEwen ellen.



Kelemen Endre elmondta, ma is az egyik kedvence az új-zélandi sportoló, aki vállalta a veszélyt, hogy „csak” ezüstérmes lesz az ötkarikás játékokon, ha veszít a „mini versenyen”.