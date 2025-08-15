Már a világbajnokság előtt kiderült, ez a magyar izomember titka

Az atlétikai Gyulai István Memorialon Halász Bence fantasztikus 83.18 méteres egyéni csúccsal végzett az élen a kalapácsvetők versenyében, és ezzel revansot vett a Nemzeti Atlétikai Központban a kanadai izomemberen, Ethan Katzbergen a 2023-as budapesti vb-vereségéért.

Halász Bence, a budapesti verseny magyar hőse / Fotó: Origo

Vajon ez a kiemelkedő dobás visszaveti-e a kanadait a szeptemberi Tokió világbajnokság előtt? - kérdezte a Bors egykori Eb-győztesünket, Gécsek Tibort.

Abban a pillanatban, amikor Bence 83 méter fölé hajította a szert, Katzberg rádöbbent, hogy 84 körül kellene dobnia a győzelemért. Csakhogy a mozgásában nem fedeztem fel azt a dinamikát, ami ehhez elvárt volt. Egy ilyen fiaskó senkinek sem jön jól

– hangzott a válasz.

Gécsek elbeszélgetett Halász edzőjével, Németh Zsolttal arról, hogy miben léphet még előrébb az olimpiai ezüstérmes szombathelyi atléta.

"Valóban látszik Bencén az elhatározott és megvalósított új felkészülési metódus. Leadott hat kiló felesleget abból a testsúlyából, amit eddig feleslegesen cipelt. Mivel a testtömege ideális, az izomzata remek, felgyorsult, és úgy lövi ki a kalapácsot igen magasra, ahogyan az a 188 centis magasságához elvárt ebben a szakágban"

- mondta el Gécsek, aki nem hagyott kétséget afelől, hogy a világranglistát most vezető 28 éves, feltűnően muszklissá vált Halász számíthat Katzberg erős kihívására a szeptemberben a tokiói vb-n is.

Nagyon korán kell kiutazni a japán fővárosba akklimatizálódni, mert az ottani magas páratartalom mindenkinek feladja a leckét. A hátralévő időben meg kell tartani azt a kiemelkedően gyors forgási sebességét, ami valóban feltűnő. Az egyéni rekord megszületésében közrejátszott a hazai publikum biztatása is. Tokió azonban más környezet, ott hasonló hátországra nem számíthat, viszont a versenyrutinja jelentős. Ha ezt a mostani csúcsformáját kiutaztatja Japánba, dobogós helyezés várható tőle

- így Eb-győztes klasszisunk.

Halász Bence egyéni csúcsa







