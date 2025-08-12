Megfagyott a levegő a budapesti Atlétikai Központban: Egészen elképesztő, ami történt

83 méter feletti dobással nyerte meg a férfi kalapácsvetést a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes parádés formában versenyzett az elmúlt hetekben, egyéni csúcsát 81,94 méterre javította, de így sem lehetett egyértelmű esélyesnek nevezni, mivel ott volt a regnáló olimpiai és világbajnok kanadai Katzberg is.

A versenyt a a regnáló olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg kezdte a legjobban, rögtön 80 méter fölé jutott, míg az olimpiai ezüstérmes magyar sportoló 77,80 méteres dobással nyitott. A második sorozatban nagyot javított 80,06-tal. Halász Bence a harmadik körben átvette a vezetést egy 81,85 méteres dobással, amire a kanadainak 81,01 volt a válasza.