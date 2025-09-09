Tragédia: szívroham vitte el utolsó meccse után sokak kedvenc sztársportolóját

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 39 évesen elhunyt Jonathan Echevarria, a pankráció egyik jeles alakja - írja az Origo. A sztársportoló aki a WWE-hez kapcsolódó EVOLVE-show által vált híressé, augusztus 31-én lépett fel utoljára a nyilvánosság előtt a Boca Raton Pro Wrestling rendezvényen, majd alig egy héttel később szívrohamban elhunyt.
A "Jaka" becenévre hallgató, közkedvelt birkózótól rengetegen vettek búcsút a közösségi médiában: a halála a rajongók és a barátok mellett a többi pankrátort is mélyen megrázta.
Nyugodj békében, Jaka. Mindig öröm volt veled egy öltözőben lenni és viccelődni. Életem egyik legviccesebb estéjét veled élhettem át. Hiányozni fogsz
- tisztelgett Jonathan Echevarria emléke előtt egy másik pankrátor, John Silver.
