Jack Osbourne először szólalt meg apja tragikus halála óta. Ozzy Osbourne fia megrendítő vallomást tett arról az éjszakáról, amikor megtudta, hogy édesapja meghalt.

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Ozzy Osbourne fia szívszorító vallomást tett apja haláláról

Ozzy Osbourne halálának híre az egész világot megrázta, de senkit sem annyira, mint a családját. Jack Osbourne egy friss interjúban osztotta meg, hogyan tudta meg a tragikus hírt. Hajnali 3:45-kor kopogtak a háza ajtaján, majd amikor kinyitotta, egy régi családi ismerős – aki 30 éve dolgozik a családnak – állt előtte:

Ahogy megláttam, már tudtam. Még meg sem szólalt, de éreztem, hogy valami borzalmas történt.

Az illető ekkor közölte vele, hogy Ozzy Osbourne július 22-én elhunyt a Harefield Hospital-ban, szívroham következtében.

Ozzy Osbourne fia megkönnyebbült

Apja halálhíre teljesen lesújtotta, de Jack Osbourne most bevallotta, hogy valahol megkönnyebbült is. Édesapja, Ozzy Osbourne ugyanis az utóbbi években nagyon sokat szenvedett a Parkinson-kór és a szívproblémái miatt.

Fájt elveszíteni őt, de tudom, hogy most már nincs fájdalomban. Megnyugvás volt tudni, hogy vége a szenvedésének.

Jack Osbourne még kapott pár napot az édesapjával

Érdekes módon, Ozzy Osbourne halála előtt nem sokkal Jack és családja eredetileg külföldi nyaralásra készültek volna, ám gyermekeinek megbetegedése miatt inkább otthon maradtak, így váratlanul lehetőségük nyílt még néhány közös napot együtt tölteni.

Úgy érzem, valami fentről intézte így. Ha elutazunk, talán sosem láttam volna őt újra. Így viszont kaptunk még néhány napot együtt. Ezért örökké hálás leszek.

Birmingham utcáin ezrek vonultak végig, hogy leróják tiszteletüket a Black Sabbath énekese előtt

Fotó: Anita Maric / SWNS / Northfoto

Ozzy Osbourne temetése

Ozzy Osbourne temetését július 30-án tartották Buckinghamshire-ben, szűk családi körben. Közben pedig Birmingham utcáin ezrek vonultak végig, hogy leróják tiszteletüket a Black Sabbath énekese előtt. A város emblematikus hídjánál, a 'Black Sabbath Bridge'-nél pedig külön megemlékezést is tartottak. Jack Osbourne pedig még egy Instagram posztban is elbúcsúzott édesapjától:

14 501 napot tölthettem apámmal. Ez minden fájdalom ellenére hatalmas ajándék.

Ehhez még hozzátett egy idézetet is Hunter S. Thompson-tól, amely tökéletesen visszatükrözi Ozzy Osbourne életfelfogását:

Az élet célja nem az, hogy épségben érkezz meg a sírig, hanem hogy egy hatalmas füstfelhőben, kifacsart testtel, féknyikorgással és őrült nevetéssel érkezz, miközben azt kiáltod: 'Hűha, ez aztán utazás volt!'

