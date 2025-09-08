Megrázó: Diogo Jota után újabb tehetséges focista vesztette életét autóbalesetben

A Major League Soccerbe várhatóan bekerülő feltörekvő futballsztár mindössze 16 évesen egy szörnyű autóbalesetben életét vesztette.

16 éves focista vesztette életét autóbalesetben Fotó: Freepik

Éder Smic Valencia nyaralása alatt halt meg. A tehetséges csatár a hírek szerint a héten repült volna az Egyesült Államokba, hogy szerződést írjon alá a New York Red Bulls csapatával.

A NeedToKnow beszámolója szerint februárban az U16-os Bulls Cupon nyújtott teljesítményével nagy benyomást tett az MLS-ben szereplő csapat megfigyelőire. A baleset tegnap (szeptember 7-én) történt Guachenében, Cali közelében, Kolumbiában.

Halálát a klubja, az Academia Alemana Popayán (AAFP) erősítette meg, amelynek nagy tapasztalata van a nemzetközi potenciállal rendelkező játékosok képzésében. A klub szóvivője így nyilatkozott:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy játékosunk, Éder Smic Valencia Ambuila autóbalesetben elhunyt, miközben Guachenében nyaralt. Támogatjuk a családját, és itt az AAFP-nél megőrizzük az emlékét. Örökké a szívünkben marad.

Helyi jelentések szerint Éder a 2026-os dél-amerikai U-17-es bajnokságon is képviselte volna Kolumbia korosztályos válogatottját. A csatár álma, hogy az MLS-ben játszhasson, most szertefoszlott, családja, csapattársai és rajongói pedig teljesen összetörtek a tragédia miatt. A halálos baleset okát a hatóságok vizsgálják - írja a Daily Star.