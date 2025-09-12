Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Levált egy vérrög, meghalt Atlanta olimpiai bajnoka

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 20:05
Halálát valószínűleg egy levált vérrög okozta. Elhunyt Andrej Csemerkin olimpiai bajnok.
Ötvenhárom éves korában elhunyt a világ-, Európa- és olimpiai bajnok orosz súlyemelő Andrej Csemerkin. Moszkvai hírek szerint a sportoló halálát valószínűleg egy levált vérrög okozta.

Elhunyt Andrej Csemerkin olimpiai bajnok Fotó: Neal Simpson - EMPICS / Getty Images

Atlantában lett olimpiai bajnok

Andrej Csemerkin még 1996-ban, Atlantában lett olimpiai bajnok. 108 kilogramm feletti súlycsoportban nyert ötkarikás aranyérmet. Négy évvel később Sydney-ben pedig olimpiai bronzérmes lett a plusz 105 kilogrammosok között. Az orosz súlyemelő négyszer nyert összetett világ-, és két alkalommal Európa-bajnoki címet. Csemerkin karrierje alatt nyolcszor döntött világcsúcsot, 1997-ben pedig a legjobb sportolónak választották hazájában, Oroszországban.

 

