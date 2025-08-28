Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Soha többé nem iszol hideg üdítőt, ha ezt elolvasod

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:15
Nyáron mindig jól esik egy jó hideg ital, de ha a fogyasztása közben furcsa mellkasi érzést tapasztalsz, nem árt jobban figyelned. Ez a tünet akár szívritmuszavart is jelezhet!
Furcsa szívdobbanásokat, netán enyhe mellkasi nyomást érzel minden alkalommal, amikor valamilyen hideg üdítőt fogyasztasz? Ha a válasz igen, elképzelhető, hogy szívritmuszavarral küzdesz, ugyanis a pitvarfibrillációban szenvedő emberek egyre többször számolnak be ilyen tünetről. Ha nem vagy óvatos, a betegség súlyos szövődményekkel is járhat.

Egy szívritmuszavarral küzdő nő visszautasít egy pohár hideg üdítőt
A túl hideg ital is okozhat szívritmuszavart.
Fotó: KomootP /  Shutterstock 

Mi történik, amikor hideg ital kerül a nyelőcsövedbe?

A nyelőcső nagyon közel fut a szívhez. Ha hideg folyadékot gurítunk le rajta, az ingerelheti az úgynevezett bolygóideget, amely többek között a szívritmust is szabályozza. Ha túl erős ez az inger, az érzékenyebb szervezetű embereknél hirtelen szívritmus-változást okozhat. Ez lehet egy egyszerű, pár másodperces, szapora szívdobogás, de felléphet komolyabb, akár rohamot elindító mellékhatás is. Bár nem mindenki reagál így a hideg italokra, akik már eleve küzdenek szívritmuszavarral, azoknak érdemes odafigyelniük ezekre az apróságnak tűnő jelekre.

A szívritmuszavar nem játék

A pitvarfibrilláció az egyik leggyakoribb szívritmuszavar, amely során a szív felső üregei – a pitvarok – rendkívül gyorsan és rendszertelenül húzódnak össze. Ez a szabálytalan működés felborítja a szív normál ritmusát, megszűnik az összhang a pitvarok és a kamrák között. A pitvarokban emiatt megrekedhet a vér, ami előidézhet vérrögképződést, ezzel pedig növelheti a stroke kialakulásának kockázatát. A rohamok sokszor hirtelen jönnek és hirtelen el is múlnak. A kiváltó okok hátterében lehet stressz, kimerültség, alkohol, koffein, vagy éppen egy hideg ital.

A hideg tényleg szerepet játszhat

Egy nemrégiben megjelent kutatásban közel 100 pitvarfibrillációval élő embert kérdeztek meg arról, milyen hatással vannak rájuk a hideg italok és ételek. A megkérdezettek fele azt mondta, hogy náluk gyakran egy jéghideg ital után indult be a roham. Annak leggyakoribb kiváltójaként a jeges vizet, turmixokat, fagylaltot, tejet és joghurtot említették. Ennek következtében a résztvevők közül sokan tudatosan próbálták kerülni ezeket az ételeket és italokat, 86 százalékuknak pedig ez segített is enyhíteni, vagy akár teljesen megszüntetni a ritmuszavart.

Elkerülési trükkök:

  • lassan kortyold a hideg italokat;
  • kerüld a szívószál használatát;
  • szobahőmérsékleten fogyaszd az italt, vagy lenyelés előtt hagyd, hogy felmelegedjen egy kicsit a szádban.

A tanulmány egyik vezető szerzője, dr. Daniel Vinson szerint ezek a kis változtatások sok embernél csodát tehetnek. 

Mit tehetsz, ha te is érzékeny vagy a hidegre?

Ha te is azok közé tartozol, akiknél jéghideg ital után furcsa érzések jelentkeznek – például mellkasi nyomás, szapora szívdobogás, vagy enyhe rosszullét –, akkor egyszerűen figyeld meg a tested reakcióit. Nem kell azonnal bepánikolni, de ha ez többször is előfordul, vedd komolyan. Beszélj a háziorvosoddal vagy egy kardiológussal, ha visszatérő problémát észlelsz, főleg, ha már diagnosztizáltak nálad pitvarfibrillációt. Az italokat pedig nyáron is inkább szobahőmérsékleten idd.

Van okod az aggodalomra?

Nem a hideg italok okoznak szívritmuszavart, de úgy tűnik, bizonyos embereknél kiválthatják a már meglévő problémák tüneteit. Mivel a pitvarfibrilláció gyakran alattomosan, évekig tünetmentesen lehet jelen, érdemes minden furcsaságra odafigyelni. Néha épp az ilyen apró jelek segíthetnek időben észrevenni, ha valami nincs rendben a szíveddel.

Ezt mondja a szakorvos a pitvarfibrilláció tüneteiről és kezeléséről
 

 

