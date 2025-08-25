Zokogva jelentette be a szövetség: elhunyt az olimpiai bajnok

Meghalt Irán történetének első olimpiai bajnoka, a birkózó Emam Ali Habibi.
A 94 évesen elhunyt sportember halálhírét az iráni birkózószövetség jelentette be. T Habibi szabadfogásban nyert aranyérmet az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a 67 kg-os súlycsoportban. Emellett háromszor is - 1959-ben, 1961-ben és 1962-ben – világbajnoki címet szerzett, 1958-ban pedig az Ázsiai Játékokon diadalmaskodott kategóriájában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.