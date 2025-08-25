Zokogva jelentette be a szövetség: elhunyt az olimpiai bajnok

Meghalt Irán történetének első olimpiai bajnoka, a birkózó Emam Ali Habibi.

A 94 évesen elhunyt sportember halálhírét az iráni birkózószövetség jelentette be. T Habibi szabadfogásban nyert aranyérmet az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a 67 kg-os súlycsoportban. Emellett háromszor is - 1959-ben, 1961-ben és 1962-ben – világbajnoki címet szerzett, 1958-ban pedig az Ázsiai Játékokon diadalmaskodott kategóriájában.