Zokogva jelentette be a szövetség: elhunyt az olimpiai bajnok

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:02
A 94 éves korában hunyt el a sportember.
K. C.
A szerző cikkei

Meghalt Irán történetének első olimpiai bajnoka, a birkózó Emam Ali Habibi.

A 94 évesen elhunyt sportember halálhírét az iráni birkózószövetség jelentette be. T Habibi szabadfogásban nyert aranyérmet az 1956-os melbourne-i ötkarikás játékokon a 67 kg-os súlycsoportban. Emellett háromszor is - 1959-ben, 1961-ben és 1962-ben – világbajnoki címet szerzett, 1958-ban pedig az Ázsiai Játékokon diadalmaskodott kategóriájában.

