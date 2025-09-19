Nagyon nagy meglepetés érte a terhes ultrahangon a magyar sztárpárt

Nagy meglepetés érte az első ultrahangon a magyar kézilabda álompárját, amikor kiderült, hogy a babák ketten vannak. Lukács Viktória és Győri Mátyás ikrei várhatóan decemberben érkeznek majd, nagy álmuk, hogy a karácsonyt már négyen töltsék.

Lukács Viktória és Győri Mátyás ikrei várhatóan decemberben érkeznek Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fradi válogatott átlövője és felesége, a szintén válogatott Győri-Lukács Viktória még júliusban jelentették be, hogy szülők lesznek. A leendő édesapa elmesélte, mit éreztek akkor, amikor megtudták, hogy ikreik lesznek.

Amikor az első ultrahangra mentünk, még nem tudtuk, hogy ketten vannak, tehát ott ért minket ez a nagyon nagy meglepetés és csoda is egyben. Természetesen nagyon örültünk nekik, mert korábban is több gyereket szerettünk volna, én pedig amúgy is nagy családban nőttem fel. Megszoktam, hogy sokan vagyunk otthon

– mesélte a fradi.hu-nak Győri Mátyás.

Várhatóan decemberben érkeznek majd, a nagy álmunk, hogy a karácsonyt már négyen töltjük

– tette hozzá.

A Ferencváros kézilabdázója azt is elmondta, egyelőre szeretnék titokban tartani a gyerekek nevét. Az Elek Gyula Arénában készült fotókon azonban a keresztnevek kezdőbetűire már fény derült: Z. és E. Győri Mátyás megígérte, majd annak is eljön az ideje, hogy az ikrek neveit megosztják a nyilvánossággal.

Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás gyermekei kézilabdázók lesznek?

Arra a kérdésre, feleségével szeretnék-e, hogy a gyermekeik is kézilabdázzanak, Győri Mátyás úgy válaszolt: