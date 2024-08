"Nagyon fáj" - Győri-Lukács Viktória a könnyeivel küszködött a szívfacsaró kiesés után

Óriásit küzdött a magyar női kézilabda-válogatott az olimpia negyeddöntőjében Svédország ellen. A győzelem néhány másodpercen múlott, ám ekkor jött a fájó egyenlítés, a hosszabbítást pedig a svédek nyerték 36-32-re.

Óriásit játszottak a magyar kézis lányok, de Svédország a hosszabbításban győzni tudott / Fotó: Czeglédi Zsolt

Az első félidőben többségében a svédek akarata érvényesült, Klujber Katrinék többször is fel tudtak zárkózni, ám erre rendszeresen jött válasz, a félidőben 16-15-re vezettek a fehér mezesek. A második 30 percben azonban sikerült az egyenlítés, majd a vezetés is, Klujber mellett Simon is remekelt a véghajrában és 10 másodperccel a vége előtt még a magyarok vezettek. Ekkor azonban a svédek nagy gólt szereztek, így jöhetett a hosszabbítás 29-29-es állásnál. A kétszer öt perces ráadásban sajnos a svédekben még maradt tartalék, végül 36-32-es sikerrel bejutottak az elődöntőbe.

"10 másodperc hiányzott, de nem erről kell beszélni. Mindent megtettünk a győzelem érdekében, az égiek ezt másképp akarták. Tudtuk, hogy nehéz lesz, sok mindent megoldottunk, de ez az utolsó gól becsúszott. Beszéltük, hogy kisebb szögbe engedjük a szélsőket. Nehezen kerültünk helyzetbe, jól védekeztek a svédek. Kicsit higgadtabbak kellett volna lennünk elől. Az egész tornához gratulálni szeretnék a lányoknak, volt sok nehéz pillanat, de így is jó helyen zártunk, csapatként képviseltük Magyarországot" - értékelt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a lefújást követően.

"Nagyon-nagyon picin múlott. Az elejétől küzdöttünk a végéig és ez most nagyon fáj. Nagyon akartuk, de a végén valami hiányzott. Most még szomorúak leszünk, de büszkék kell lennünk magunkra hogy itt voltunk és arra, amit elértünk. Az utolsó lövésnél már azt hittük hogy az nem lesz, de jött az átlövés és ott megtörtünk. Nem arra számítottunk, hogy ekkora küzdés után még lesz kétszer öt perc" - mondta sírva Győri-Lukács Viktória.

Böde-Bíró Blankáék számára ezzel véget ért az olimpia, a magyar csapat a hatodik helyen zárta az ötkarikás játékokat.