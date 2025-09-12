Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Folytatódik a teniszes szappanopera, új álompár született

Carlos Alcaraz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 08:00
Emma Raducanubikini modellBrooks Nader
Emma Raducanu búslakodhat, a világelső megtalálta az igazit. Carlos Alcaraz bikini modellel randizik.

Nemrégiben napvilágra került, hogy a friss US Open-bajnok, Carlos Alcaraz, a Sports Illustrated fürdőruhamodelljével, Brooks Naderrel alkot egy párt – miután a szőke szépséget lencsevégre kapták a spanyol teniszező egyik mérkőzésén. Érdekesség, hogy néhány nappal korábban még olyan pletykák keringtek, miszerint Nader Alcaraz legnagyobb riválisa, Jannik Sinner iránt érdeklődik. Úgy tűnik azonban, hogy végül a teniszvilág egy másik csillaga hódította el a modell szívét.

Carlos Alcaraz megtalálta az igazit, és nem Emma Raducanu
Carlos Alcaraz megtalálta az igazit, és nem Emma Raducanu az Fotó: Frey/TPN

Carlos Alcaraz megtalálta az igazit?

Úgy fest, hogy a hatszoros Grand Slam-győztes nemcsak a pályán arat sikereket, hanem a magánéletben is – hiszen miközben a nyár folyamán egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Alcaraz és a brit Emma Raducanu között több lehet puszta barátságnál, Brooks Nader most egyértelműen pontot tett a pletykák végére.

A múlt héten Jimmy Kimmel műsorában Brooksot megkérdezték, hogy romantikus kapcsolatban áll-e Jannik Sinnerel, miután kiszúrták a US Open lelátóján. Valójában Brooks az Carlos Alcaraz és Arthur Rinderknech közötti negyedik fordulós összecsapást nézte. A románcot a bikinimodell húga erősítette meg.

Amikor megkérdezték, hogy valóban Alcaraz-e a testvére új pasija, a következőt válaszolta:

A pletykák igazak. A randizás elég tág fogalom, viszont azt tudom, hogy jelenleg ő a testvérem embere.

Minden jel arra utal, hogy Carlos Alcaraz és Emma Raducanu kapcsolata kizárólag a szurkolók fejében létezett, és innentől egyiküknek sem kell majd a magánéletükre irányuló kérdésekre válaszolnia, legalábbis a közeljövőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu