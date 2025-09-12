Folytatódik a teniszes szappanopera, új álompár született

Nemrégiben napvilágra került, hogy a friss US Open-bajnok, Carlos Alcaraz, a Sports Illustrated fürdőruhamodelljével, Brooks Naderrel alkot egy párt – miután a szőke szépséget lencsevégre kapták a spanyol teniszező egyik mérkőzésén. Érdekesség, hogy néhány nappal korábban még olyan pletykák keringtek, miszerint Nader Alcaraz legnagyobb riválisa, Jannik Sinner iránt érdeklődik. Úgy tűnik azonban, hogy végül a teniszvilág egy másik csillaga hódította el a modell szívét.

Carlos Alcaraz megtalálta az igazit, és nem Emma Raducanu az Fotó: Frey/TPN

Carlos Alcaraz megtalálta az igazit?

Úgy fest, hogy a hatszoros Grand Slam-győztes nemcsak a pályán arat sikereket, hanem a magánéletben is – hiszen miközben a nyár folyamán egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Alcaraz és a brit Emma Raducanu között több lehet puszta barátságnál, Brooks Nader most egyértelműen pontot tett a pletykák végére.

A múlt héten Jimmy Kimmel műsorában Brooksot megkérdezték, hogy romantikus kapcsolatban áll-e Jannik Sinnerel, miután kiszúrták a US Open lelátóján. Valójában Brooks az Carlos Alcaraz és Arthur Rinderknech közötti negyedik fordulós összecsapást nézte. A románcot a bikinimodell húga erősítette meg.

Amikor megkérdezték, hogy valóban Alcaraz-e a testvére új pasija, a következőt válaszolta:

A pletykák igazak. A randizás elég tág fogalom, viszont azt tudom, hogy jelenleg ő a testvérem embere.

Minden jel arra utal, hogy Carlos Alcaraz és Emma Raducanu kapcsolata kizárólag a szurkolók fejében létezett, és innentől egyiküknek sem kell majd a magánéletükre irányuló kérdésekre válaszolnia, legalábbis a közeljövőben.