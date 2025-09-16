Jár a taps, történelmet írt a világbajnokságon Halász Bence

Történelmi magyar aranyéremért a világ idei legjobb eredményével érkezett a tokió atlétikai világbajnokságra Halász Bence. A magyar kalapácsvető augusztusban élete legjobbjával, 83,18 méteres dobásával nyerte meg Budapesten a Gyulai Memorial versenyt. Okkal bíztunk benne, hogy a sportoló megszerzi a magyar atlétika első szabadtéri világbajnoki aranyérmét.

Halász Bence sorozatban harmadik világbajnoki érméért érkezett a vb-re Fotó: Czeglédi Zsolt

A versenyen hamar kiderült, a kanadai Ethan Katzbergnek ezúttal nem lesz ellenfele. Az olimpiai bajnok sztár a második körben 84 méter 70 centire dobta a kalapácsot, innentől igazából nem volt kérdés, ki lesz Tokió aranyérmese. Halász Bence 82,6 méterrel végül harmadik lett.

Halász Bence történelmet írt

Halász Bence történelmet írt a dobogós helyezésével, sorozatban harmadik világbajnokságán is dobogós lett. 2019-ben, Dohában és két éve Budapesten is bronzérmes szerzett. A versenyen Szabados Ármin a 8., Rába Dániel a 11. helyen végzett.