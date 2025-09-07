Műteni kellett a PSG vezetőedzőjét, súlyos balesetet szenvedett

Balesetet szenvedett biciklijével és kulcscsonttöréssel került kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique. Az 55 éves spanyol szakember balesetéről, a francia klubja adott hírt, hozzátéve, hogy Enrique műtétre vár.

Balesetet szenvedett a vezetőedző Fotó: Unsplash

Enrique vezetésével a PSG kétszer is francia bajnok lett, kupa-és szuperkupagyőztes, illetve a Bajnokok Ligája mellett egyszer megszerezte az UEFA szuperkupáját is.

A Tények értesülései szerint az edző korábban a spanyol válogatott szövetségi kapitánya lett, emellett az AS Roma vezetőedzője Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. kétszer diadalmaskodott az FC Barcelonával a spanyol bajnokságon, a Király kupát háromszor is megszerezte, egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA szuperkupát és klubvilágbajnokságot.