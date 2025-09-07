Műteni kellett a PSG vezetőedzőjét, súlyos balesetet szenvedett

Balesetet szenvedett biciklijével és kulcscsonttöréssel került kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique. Az 55 éves spanyol szakember balesetéről, a francia klubja adott hírt, hozzátéve, hogy Enrique műtétre vár.
Enrique vezetésével a PSG kétszer is francia bajnok lett, kupa-és szuperkupagyőztes, illetve a Bajnokok Ligája mellett egyszer megszerezte az UEFA szuperkupáját is.
A Tények értesülései szerint az edző korábban a spanyol válogatott szövetségi kapitánya lett, emellett az AS Roma vezetőedzője Spanyolországban pedig a Celta Vigónak és az FC Barcelonának. kétszer diadalmaskodott az FC Barcelonával a spanyol bajnokságon, a Király kupát háromszor is megszerezte, egyszer-egyszer nyert Bajnokok Ligáját, UEFA szuperkupát és klubvilágbajnokságot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.