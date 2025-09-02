Betelt a pohár Szoboszlai posztriválisánál, súlyos döntést hozott

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 14:40
Harvey Elliottnak muszáj volt lépnie a liverpooli kispadról. Szoboszlai Dominikkal és Florian Wirtz-cel nem versenyezhet.
Harvey Elliott személyében Szoboszlai Dominik egyik legfőbb posztriválisa igazolt Liverpoolból az Aston Villához. A 22 éves támadó középpályást annak ellenére is kölcsönadta a Premier League bajnoka, hogy az angol labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége. Igaz, ezt az utóbbi hónapokban jobbára "csak" az U21-es válogatottban tudta bizonyítani, mint a korosztályos Európa-bajnokságot nyert csapat és a torna legjobbja. A klubjánál azonban érezte, hogy az újabb és újabb sztárigazolásokkal – Szoboszlai után, idén Florian Wirtzet is a nyakára hozták – csak egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül, ezért inkább bedobta a törölközőt és kölcsönbe a birminghamiekhez igazolt.

Elliott és Szoboszlai: riválisok voltak, de tudtak örülni egymás sikereinek is
Elliott és Szoboszlai: riválisok voltak, de tudtak örülni egymás sikereinek is
Fotó: AFP

Arne Slot vezetőedző a 2024/25-ös aranyévben – legfőképpen a támadó középpályásként bevetett Szoboszlai miatt – kevesebb mint harmadannyi játékehetőséget adott Elliottnak, mint az előző évben elődje, Jürgen Klopp. Míg a német menedzsernél 53 tétmeccsen 2786 percet töltött a pályán (ezalatt 4 góllal és 14 gólpasszal segítette a csapatot), holland utódánál már csak 28-szor léphetett pályára, és 822 perc alatt 5 gól és 3 gólpassz jött össze neki. 

Hogy a Pool mégis bízik benne, jelzi, hogy jövőre, a kölcsönadás végén nem csak az Aston Villának lesz vételi opciója (35 millió font, azaz 16 milliárd forint), hanem a Vörösök is visszavásárolhatják. Elliott idei kevés nagy pillanata közül kiemelkedett a Paris Saint-Germain elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő győztes (1-0) gólja, amikor a 86. percben lépett pályára Mohamed Szalah helyett, és a következőben már el is döntötte a párizsi odavágót. 

Akkor Slot részletesen beszélt a tehetséges futballista nehéz helyzetéről:

"Ez egy nagy pillanata volt. Meg tudom érteni, hogy néha frusztrált a kevés játékidő miatt, pedig megmutatta már a Liverpoolban, milyen jó futballista, csakhogy 

olyan játékosokkal kell versenyeznie, akiket nehezen cserélek le. Szoboszlai Dominik az, aki sohasem áll le, ő is szerez gólokat, de a futómennyisége miatt különösen fontos tagja a csapatnak. 

És igen, Mo Szalah is kulcsfontosságú mindannyiunknak. Szóval, korlátozott játékidő jut neki (Elliottnak), de teszi a dolgát. Ezért nagyon meg kell dicsérnem őt"mondta akkor az őt sokat mellőzött Liverpool-edző.

Szoboszlaiékat is megemlítette Elliott a búcsújában

Harvey Elliott most hosszú és érzelmes Instagram-üzenetben búcsúzott el a 2019 óta szolgált Liverpooltól, amelynek gyerekkora óta rajongója volt. Valóra vált álomként írt arról, amikor először vehette fel a Vörösök mezét, majd 16 éves fiúból férfivá érve 150 tétmecsen viselhette és közben hét nagy trófeát nyert. Megköszönte a támogatást a klubnál dolgozóknak, Kloppnak, Slotnak és mindenki másnak, aki segítette; a csapattársainak, akikkel megtiszteltetés volt együtt játszania és barátok maradnak; és a "hihetetlen Liverpol-szurkolóknak", akik jóban-rosszban kitartanak a csapat mellett.

"Itt az ideje egy új kihívásnak. Hihetetlenül ambiciózus vagyok, és úgy érzem, hogy karrierem ezen szakaszában fontos, hogy olyan környezetben legyek, ahol lehetőségem van a játékra és a fejlődésre, amennyire csak lehet" – zárta búcsúját Elliott.

 

