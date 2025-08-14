"Szerinted megérdemeltük?" - a botrány után kifakadt a BL-győztes edző

Egy hihetetlen feltámadásnak köszönhetően a Paris Saint-Germain kétgólos hátrányból felállva, tizenegyespárbajban hódította el az UEFA Szuperkupát a Tottenham ellen. Az előző szezonban triplázó párizsi csapatnak története során először sikerült megnyernie a trófeát, viszont a PSG vezetőedzője, Luis Enrique szerint nem volt megérdemelt csapata győzelme.

Kétgólos hátrányból felállva újabb trófeát nyert a PSG Fotó: AFP

Szerencsén múlt a PSG győzelme

A spanyol edző közvetlenül a lefújást követően mikrofon elé állt és az ellenfél csapatát dicsérte:

„Szerinted megérdemeltük?” – kérdezte Enrique a riportert.

Mert szerintem a Tottenham érdemelt volna inkább győzelmet. Nagyszerű mérkőzést játszottak, mi pedig csupán hat napja kezdtük el az edzéseket. A futball néha már csak ilyen, nem mindig igazságos, és azt kell mondjam, hogy most nagyon szerencsések voltunk

– mondta a spanyol válogatott egykori kapitánya.

Enrique természetesen a saját játékosait is dicsérte:

„A srácok végig hittek a győzelemben, ahogyan a szurkolóink is, egészen az utolsó pillanatig.”

Az edző továbbá azt is kiemelte, hogy mennyire rövid volt a Paris Saint-Germain holtszezonja, hiszen a csapat egy hónappal ezelőtt még a klubvilágbajnokság döntőjében játszott.

„Az első perctől kezdve érződött, hogy nem vagyunk jó formában, rengeteg pontatlan passzunk volt, így nehéz azt a futballt játszani amit általában tőlünk megszokhattak.”

Az Udinében rendezett találkozót már a meccs előtt is botrány övezte, hiszen a PSG kapusa, Gianluigi Donnarumma kimaradt a keretből és helyette az újonnan érkezett Lucas Chevalier állt a kapuban. Az olasz játékosnak állítólag nem sikerült megegyeznie klubjával és valószínűleg még a nyár vége előtt távozhat a francia fővárosból.