"Aggódom Milák miatt" - a kapitány szerint bizonytalan a nagy bajnok jövője

Újabb döbbenetes fordulat állt be Milák Kristóf kálváriájában. A sportszeretők hetek óta arra vártak, hogy hosszú kihagyása után láthassák újra olimpiai, világ- és Európa-bajnok kedvencüket. Erre legközelebb hétvégén, a budapesti Világkupán lett volna esély, azonban bejelentették, Milák nem indul el a versenyen. Hiába nevezték több számban, nem vállalja a szereplést. Kilenc hónappal a párizsi olimpia előtt mindenképpen aggasztó hír.

Fotó: Árvai Károly

Nem csak edzőjét, Virth Balázst döbbentette meg Milák. Sós Csaba szövetségi kapitány eddig optimistán beszélt az úszó jövőjéről, most azonban nála is változott a helyzet. A szakember bizonytalan Kristóf jövőjével kapcsolatban.

- Nem mondhatom, hogy örülök a bejelentésnek, sőt egyre inkább elbizonytalanodok a jövőt illetően – mondta a Borsnak Sós Csaba.

Ha hetekkel ezelőtt teszi fel azt a kérdést, hogy esetleg benne van a pakliban, hogy Kristóf kiszáll, befejezi az úszást, akkor azt válaszolom, hogy ez elképzelhetetlen számomra. Nos, most megkérdezte, én pedig annyit mondhatok, aggódok!

Sós Csaba szerint – mivel hosszú már a kihagyás – valamit rendbe kell tenni Kristóf körül, mert kifutnak az időből, és a párizsi álmok, ha vannak még ilyenek, szertefoszlanak.

- A zseni sportolók hétköznapi élete sem átlagos, és Kristóf egy igazi zseni. De most ő is elért egy határhoz, és döntenie kell. Mi sem vagyunk rózsás helyzetben, bátran mondhatom, amikor nyáron bejelentette, hogy pihenni akar, megértettem és elfogadtam a döntését. Most viszont azt kell mondanom, hogy Miláknak – akivel ma is nagyon jóban vagyok, legalább annyira, mint az összes, becsületesen melózó úszóval – van egy edzője, Virth Balázs, aki mellette állt az edzőváltása óta, közös munkájuk gyümölcse lett például a fantasztikus világcsúcsa.

Ha pedig most Balázs azt mondja, nem fér bele több kihagyás, és tessék már újra keményen edzeni, akkor Kristófnak nincs más teendője, csatasorba kell állnia.

Milák júniusban jelentette be, nem érzi magát olyan állapotban, hogy elinduljon a fukuokai világbajnokságon. Szeptemberben tért vissza az edzésekhez, úgy tűnik azonban, valami megint nem stimmel vele.