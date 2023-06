Mélyütés, Milák Kristóf nem csak a vébét hagyja ki

Bár a keddi állás szerint Milák Kristóf is részt vesz péntektől a hagyományos római Sette Colli (Hét Domb) nemzetközi úszóversenyen 10 magyar társával együtt, de a magyar világklasszis szerdai, sokkoló közleménye után alighanem a legendás Foro Italicóban sem versenyez a hétvégén.

Milák az áprilisi, kaposvári országos bajnokságon még versenyzett, aztán... Fotó: Somogyi Hírlap

Erre a Swimswam és több olasz szakportál is felhívja a figyelmet világcsúcstartónkkal kapcsolatban. Előbbi kiemeli, hogy Milák múlt hónapban kihagyta a Mare Nostrum versenyeit is. Az olimpiai bajnok Milák a nevezések alapján két fő száma (200 és 100 méter pillangó) mellett 100 és 200 méter gyorson is indulni készült Rómában.

Majd Milák Kristóf szerdán bejelentette, hogy nem indul a júliusi fukuokai úszó-világbajnokságon, mert fizikailag és mentálisan sem érzi magát alkalmasnak a tőle megszokott és elvárt csúcsteljesítményhez.

A magyar szövetség elnöke, Wladár Sándor többek között úgy reagált a sportág világsztárjának döntésére, hogy Milákot nem lehet „nyerőautomatának tekinteni. El kell fogadjuk, hogy emberből van ő is, bármennyire is tűnt emberfelettinek mindaz, amit eddig produkált”.