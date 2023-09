Hónapok után végre megszólalt Milák Kristóf, ezt tervezi a nagy bajnok

Júniusban érkezett a szomorú hír, Milák Kristóf egy hónappal a világbajnokság előtt jelentette be, nem indul el Fukuokában, sőt, a szezon további részét is kihagyja. Az olimpiai bajnok úszó mentális okokkal indokolta döntését, mondván, nincs az elvárt állapotban. Edzője, Virth Balázs, szeptember 4-re adott időpontot neki, hogy ekkor kell megjelennie edzésen.

Fotó: Somogyi Hírlap

Milák annak rendje és módja szerint ott volt az uszodában, s üzent is:

"Visszatértem. Szükségem volt a szünetre, mert érzem, hogy most ismét készen állok a folytatásra, ugyanazzal, vagy még acélosabb akarattal is, mint bármikor korábban. Ismét érzem az éhséget, hogy olyan dimenzióit mutassam meg az úszásnak, amit eddig még nem. Kettőzött ambícióval kezdtem újra az edzéseket, beprogramoztam magam, tudom, hogy az első hetek, hónapok fájni fognak, de én választottam ezt az utat, és végigmegyek rajta – Párizsig, aztán még tovább is."

- idézi a szövetség Facebook-oldala a bajnokot.

Edzője, Virth Balázs nyugodtan aludt vasárnap éjjel, hiszen ő pontosan tudta, hogy az olimpiai bajnok hétfőn reggel, ahogy azt korábban megbeszélték, ott lesz a Duna Arénában.

- Nem izgultam egy cseppet sem, biztos voltam abban, hogy Kristóf pontosan megérkezik az uszodába – mondta lapunknak a mesteredző. - Jókedvűen jött, jót beszélgettünk és még a medencébe is beugrott, persze edzésnek ezt nem nevezném.

Virth Balázs elmondta, hogy versenyzőjével átbeszéltek jóformán mindent, végignézték az egész évet, miként fog kinézni Milák Kristóf szezonja.

Hozzátette, Kristófon nincs semmi súlyfelesleg, látszott rajta, hogy nem „lustálkodással” töltötte el a pihenésre szánt hónapjait.