BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor reagált Magyar Péter kiszivárgott hangfelvételére: „Ez bizony Magyar bukta!”

Orbán Viktor reagált Magyar Péter kiszivárgott hangfelvételére: „Ez bizony Magyar bukta!”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 17:22
Magyar Péterháborúfelvétel
Orbán Viktor is megszólalt a botrányról.
Bors
A szerző cikkei

Ez bizony Magyar bukta! - írta közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor

A miniszterelnök videóban reagált arra a fejleményre, miszerint Patrióta kapott egy felvételt, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolj a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!".

A kormányfő így fogalmazott: 

Három nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés. Lehullt a lepel. Ők is tudják, amit mi már hónapok, évek óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz. 

Orbán Viktor: Ez bizony Magyar bukta!

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu