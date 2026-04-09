Orbán Viktor reagált Magyar Péter kiszivárgott hangfelvételére: „Ez bizony Magyar bukta!”

Ez bizony Magyar bukta! - írta közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
A miniszterelnök videóban reagált arra a fejleményre, miszerint Patrióta kapott egy felvételt, amelyen Magyar Péter egykori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Miközben a Tisza Párt elnöke hosszú ideje azzal vádolj a kormányt, hogy csak riogatnak a háborúval, addig ezen a kiszivárgott felvételen ő maga ismeri el, hogy "az lesz, g*ci nagy háború lesz!".
A kormányfő így fogalmazott:
Három nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés. Lehullt a lepel. Ők is tudják, amit mi már hónapok, évek óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz.
