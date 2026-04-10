Orbán Viktor élőben - "4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány vagy nemzeti kormány lesz!"

Orbán Viktor délután 15 órától az ATV Mérleg című műsorának a vendége, ahol ismét Rónai Egon kérdezi. 39 órával a választások előtt, az utolsó hajrában jelentkezett be Orbán Viktor, az ATV Mérleg műsorában. A miniszterelnök elmondta, semmi oka, hogy feszült legyen.
A miniszterelnök reagált az amerikai alelnök látogatásánál tett kézmozdulatára is, melyet sokan bizonytalanságnak véltek. Orbán Viktor szerint ez a tiszteletről szól, ő ugyanis tiszteli az emberek véleményét. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy szokásához híven korán fog kelni és korán fog elmenni szavazni. A digitális térben jelenlévő hamis hírekről is beszélt a miniszterelnök, és az online jelenlét fontosságáról. Ez követelte meg a rengeteg gyűlést és találkozást.
A választóknak érdemes mérlegelniük a választás előtt
– mondta az interjúban a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta, jól ismeri Magyar Pétert, méghozzá feleségén keresztül.
Győzni fogunk, nem kell ezen gondolkodni!
– hangzott el magabiztossága.
A titkosszolgálati botrányról is megszólalt Orbán Viktor. A miniszterelnök az igazságügyi miniszternek adta ki a feladatot, hogy minden részletre kiterjedően folytasson le vizsgálatot és tegyen javaslatot, hogyan erősítsék meg a védelmet.
4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány lesz vagy nemzeti kormány lesz!
– nyilatkozta a kormányfő.
