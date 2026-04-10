BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Orbán Viktor élőben - "4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány vagy nemzeti kormány lesz!"

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 15:19 / FRISSÍTÉS: 2026. április 10. 15:46
miniszterelnökRónai Egon
A sorsdöntő választás előtt a kormányfő ismét ellátogat az ATV-be. Orbán Viktor Rónai Egonnal ül le beszélgetni.

Péntek délután ismét az ATV Mérleg című műsorának vendége Orbán Viktor. A miniszterelnök harmadszor ül le beszélgetni Rónai Egonnal a kampányban.

Orbán Viktor a kampányról: mindenhova eljutottam
Fotó: YouTube

Orbán Viktor délután 15 órától az ATV Mérleg című műsorának a vendége, ahol ismét Rónai Egon kérdezi. 39 órával a választások előtt, az utolsó hajrában jelentkezett be Orbán Viktor, az ATV Mérleg műsorában. A miniszterelnök elmondta, semmi oka, hogy feszült legyen.

A miniszterelnök reagált az amerikai alelnök látogatásánál tett kézmozdulatára is, melyet sokan bizonytalanságnak véltek. Orbán Viktor szerint ez a tiszteletről szól, ő ugyanis tiszteli az emberek véleményét. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy szokásához híven korán fog kelni és korán fog elmenni szavazni. A digitális térben jelenlévő hamis hírekről is beszélt a miniszterelnök, és az online jelenlét fontosságáról. Ez követelte meg a rengeteg gyűlést és találkozást.

A választóknak érdemes mérlegelniük a választás előtt

– mondta az interjúban a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, jól ismeri Magyar Pétert, méghozzá feleségén keresztül.

Győzni fogunk, nem kell ezen gondolkodni!

– hangzott el magabiztossága.

  • A kormányfő beszélt a Barátság kőolajvezetékről is és arról, hogy úgy gondolta, ha nem is egyről a kettőre, de kettőről-háromra sikert fog elérni Zelenszkijnél.
  • Az ukrajnai háborúról tett kérdésre Orbán Viktor szerint a béke a legfontosabb és az, hogy legyen vége a háborúnak!
  • A miniszterelnök megszólalt a leahallgatásokról szóló botrányról is, és szerinte komoly kérdéseket vet fel. Magyarország szerinte ugyanis azért kerülhetett a titkosszolgálati érdeklődéseknek központjába, mert a nyugatiak be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba.
  • Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikaiakkal is állandó kapcsolatban van, akikkel egyeztet a szankciós politikával kapcsolatban.

A titkosszolgálati botrányról is megszólalt Orbán Viktor. A miniszterelnök az igazságügyi miniszternek adta ki a feladatot, hogy minden részletre kiterjedően folytasson le vizsgálatot és tegyen javaslatot, hogyan erősítsék meg a védelmet.

4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány lesz vagy nemzeti kormány lesz!

– nyilatkozta a kormányfő.

A miniszterelnök első Mérleg-interjúját itt, a másodikat pedig itt tudja visszanézni.  

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
