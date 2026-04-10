Orbán Viktor élőben - "4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány vagy nemzeti kormány lesz!"

Péntek délután ismét az ATV Mérleg című műsorának vendége Orbán Viktor. A miniszterelnök harmadszor ül le beszélgetni Rónai Egonnal a kampányban.

Orbán Viktor a kampányról: mindenhova eljutottam

Fotó: YouTube

Orbán Viktor délután 15 órától az ATV Mérleg című műsorának a vendége, ahol ismét Rónai Egon kérdezi. 39 órával a választások előtt, az utolsó hajrában jelentkezett be Orbán Viktor, az ATV Mérleg műsorában. A miniszterelnök elmondta, semmi oka, hogy feszült legyen.

A miniszterelnök reagált az amerikai alelnök látogatásánál tett kézmozdulatára is, melyet sokan bizonytalanságnak véltek. Orbán Viktor szerint ez a tiszteletről szól, ő ugyanis tiszteli az emberek véleményét. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy szokásához híven korán fog kelni és korán fog elmenni szavazni. A digitális térben jelenlévő hamis hírekről is beszélt a miniszterelnök, és az online jelenlét fontosságáról. Ez követelte meg a rengeteg gyűlést és találkozást.

Orbán Viktor a kampányról: mindenhova eljutottam

A választóknak érdemes mérlegelniük a választás előtt

– mondta az interjúban a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, jól ismeri Magyar Pétert, méghozzá feleségén keresztül.

Győzni fogunk, nem kell ezen gondolkodni!

– hangzott el magabiztossága.

A kormányfő beszélt a Barátság kőolajvezetékről is és arról, hogy úgy gondolta, ha nem is egyről a kettőre, de kettőről-háromra sikert fog elérni Zelenszkijnél.

is és arról, hogy úgy gondolta, ha nem is egyről a kettőre, de kettőről-háromra sikert fog elérni Az ukrajnai háborúról tett kérdésre Orbán Viktor szerint a béke a legfontosabb és az, hogy legyen vége a háborúnak!

szerint a béke a legfontosabb és az, hogy A miniszterelnök megszólalt a leahallgatásokról szóló botrányról is, és szerinte komoly kérdéseket vet fel. Magyarország szerinte ugyanis azért kerülhetett a titkosszolgálati érdeklődéseknek központjába, mert a nyugatiak be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikaiakkal is állandó kapcsolatban van, akikkel egyeztet a szankciós politikával kapcsolatban.

A titkosszolgálati botrányról is megszólalt Orbán Viktor. A miniszterelnök az igazságügyi miniszternek adta ki a feladatot, hogy minden részletre kiterjedően folytasson le vizsgálatot és tegyen javaslatot, hogyan erősítsék meg a védelmet.

4 évre eldől, hogy ukránbarát kormány lesz vagy nemzeti kormány lesz!

– nyilatkozta a kormányfő.