Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!" – megkezdték a katonák kitelepítését a végpontokra

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:02
magyar honvédségSzalay-Bobrovnicky KristófBarátság kőolajvezeték
Így védik a magyar energetikai végpontokat. A Barátság kőolajvezeték elzárása után a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor miniszterelnök megállapodott Szlovákia miniszterelnökével, Robert Fico-val, hogy egy közös vizsgálóbizottságot is felállítsanak ahhoz, hogy ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarországon pedig lépéseket tettek, hogy megvédjék a hazai energetikai infrastruktúrát - írja a Ripost.

A Barátság kőolajvezeték elzárása után megtámadhatják a magyar energiarendszert?
Fotó: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Barátság kőolajvezetéket elzárták – megtámadhatják a magyar energiarendszer működését?

Magyarország és Szlovákia megállapodtak, hogy egy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására. Felszólították ukrajna elnökét, hogy ezt a folyamatot ne akadályozza meg.

A Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll annak a veszélye, hogy Ukrajna megtámadja a magyar energiarendszer működését. Győrből és Hódmezővásárhelyről megkezdték a katonai kitelepülést, további energetikai végpontok megerősítéséről döntöttek. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében tájékoztatott; a Magyar Honvédség készen áll arra, hogy a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét megerősítse. 

A Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését. A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra. A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést. Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!

– írja bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu