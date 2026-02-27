"Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!" – megkezdték a katonák kitelepítését a végpontokra

Orbán Viktor miniszterelnök megállapodott Szlovákia miniszterelnökével, Robert Fico-val, hogy egy közös vizsgálóbizottságot is felállítsanak ahhoz, hogy ellenőrizzék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarországon pedig lépéseket tettek, hogy megvédjék a hazai energetikai infrastruktúrát - írja a Ripost.

Fotó: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A Barátság kőolajvezetéket elzárták – megtámadhatják a magyar energiarendszer működését?

Magyarország és Szlovákia megállapodtak, hogy egy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására. Felszólították ukrajna elnökét, hogy ezt a folyamatot ne akadályozza meg.

A Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll annak a veszélye, hogy Ukrajna megtámadja a magyar energiarendszer működését. Győrből és Hódmezővásárhelyről megkezdték a katonai kitelepülést, további energetikai végpontok megerősítéséről döntöttek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében tájékoztatott; a Magyar Honvédség készen áll arra, hogy a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét megerősítse.

A Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését. A Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra. A tegnapi Egyeztető Törzs ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést. Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!

