Nem kertelt az elemző: "Irán nem egy bázist támadott, hanem Dubaj eszméjét lőtte szét"

Az iráni háború miatt a közel-keleti helyzet sokat változott ezen a hétvégén: a légteret lezárták, nem lehet utazni. Több turisztikai célpont érintett, köztük Dubaj is. A híres geopolitikai szakértő, Shanaka Anslem Perera szerint azonban a történtek túlmutatnak a katonai támaszpontok csapásai. Azt állítja: Irán valójában nem egy országot, de nem is egy támaszpontot támadott meg, hanem egy gazdasági modellt vett célba.

Dubaj támadása szimbolikus a szakértő szerint Fotó: AFP

A szakértő szerint nem véletlen, hogy rakétatörmelék csapódott a Palm Jumeirah-n álló Fairmonthoz, drón maradványok okoztak tüzet a Burj Al Arab homlokzatán, és megrongálódott a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja, a Dubai International Airport egyik terminálja is. A Jebel Ali kikötő – ahol amerikai hadihajók és repülőgép-hordozók is megfordulnak – az elfogórakéták törmelékeitől kapott lángra. Szerinte ez nagyon is tudatos támadássorozat.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma több mint száz ballisztikus rakéta és kétszáz drón elfogását erősítette meg. Perera szerint ez azt jelenti, hogy Irán több mint háromszáz eszközt indított egy olyan ország ellen, amely az elmúlt negyven évben a Közel-Kelet legbiztonságosabb pontjaként építette fel magát.

Dubaj nem katonai célpont. Dubaj egy pénzügyi tézis

- állítja a szakértő.

Vagyis Dubaj annak az elképzelésnek a megtestesülése, hogy a Perzsa-öböl bejáratánál fel lehet építeni egy globális várost, amelyet a pénz, a monumentális építészet és a diplomáciai semlegesség megvéd a térség erőszakától.

Perera szerint Irán ezt a modellt támadta meg:

Irán rakétát lőtt erre a tézisre. Nem átvitt értelemben.

A Burj Al Arab, amely minden képeslapon, légitársasági reklámban és befektetői prezentációban szerepel szombat este tűzoltók beavatkozására szorult. A légtér elsötétült, a járatokat felfüggesztették, a térség repülési térképei szinte kiürültek. Az iskolák online oktatásra váltottak, a lakosok mélygarázsokba húzódtak mivel Dubajban nincsenek hagyományos óvóhelyek.

Perera szerint a legnagyobb hatás a Dubajt ért rakétatámadás kapcsán a pénzügyi szférában jelentkezhet:

A Palm Jumeirah, a Dubai Marina és a Downtown minden ingatlanértékelése mostantól háborús kockázati felárat hordoz – olyat, amely 48 órával ezelőtt még nem létezett.

A biztosítók már a Hormuzi-szoros hajóforgalmát újraárazták, most pedig az öböl menti ingatlanportfóliók következhetnek. A támadások nemcsak az Egyesült Arab Emírségeket érintették: Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait és Bahrein is célponttá vált, utóbbiban az amerikai Ötödik Flotta bázisa is dróntámadást szenvedett el. Az egyetlen öböl menti állam, amely kimaradt, Omán – a térség közvetítője.