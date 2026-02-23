Orbán Viktor: A Tisza a hatalomért bármit megadna Brüsszelnek

"Brüsszel háborút akar. Ukrajna pénzt akar. A Tisza pedig a hatalomért cserébe bármit megadna nekik" - írta közösségi oldalán Orbán Viktor, posztjához pedig egy videót is mellékelt, mely a szombati Háborúellenes Gyűlésen elhangzott szavait idézte meg.

"Ha nem tudtuk volna kivédeni az ukránok lépését, akkor holnaptól a benzin 1000 forint lenne" - magyarázta a gyűlésen Orbán Viktor a Barátság Kőolajvezeték elzárása kapcsán, hozzátéve: az orosz gáz nélkül a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetnénk, és sokszoros árat kellene fizetnünk a rezsiért.

"A dolog zsebre megy. Ha meg akarjuk védeni a pénztárcánkat, a zsebünket, a családi kasszánkat, akkor az ilyen Shelltől szalajtott szakértőkre meg a Tiszára nemet kell mondanunk. Ezt a titokban megkötött müncheni paktumot szét kell rúgnunk. Az ukránokkal szemben erőt kell mutatnunk, és folytatni kell azt a politikát, amit eddig folytattunk. Kellő szerénységgel mondom, hogy én erre készen állok és képes is vagyok!" - húzta alá Orbán Viktor.