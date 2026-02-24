Ukrán képviselő azt követeli, hogy Ukrajna törvényileg tiltsa be az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül

Az ukrán parlament egyeztető tanácsának ülésén az Európai Szolidaritás frakció ismertette követeléseit a soron következő plenáris hét napirendjével kapcsolatban. A párt három sürgős kérdésben vár döntést a Legfelsőbb Tanácstól.

Elsőként az orosz kőolaj tranzitjának azonnali betiltását szorgalmazzák a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A frakció szerint a legegyszerűbb – és egyben legostobább – dolog Orbán Viktort sértegetni, miközben 2019 óta lehetővé teszik, hogy Moszkva kedvezményes áron szállítson olajat saját partnereinek. Álláspontjuk szerint ma az „olajrubel” közvetlenül az Ukrajna elleni háborút finanszírozza, ezért eljött az idő ennek megállítására. A képviselők hangsúlyozták: a vonatkozó határozati javaslatot frakciójuk már korábban benyújtotta.

Második követelésük, hogy a parlament még ezen a héten fogadja el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek végre feloldják a Mennyei Százak Hősei Múzeum létrehozásának akadályait. A projekt a múlt heti plenáris ülés napirendjéről lekerült a kormánypárt és az Ellenzéki Platform – Az Életért képviselőinek kezdeményezésére. Az Európai Szolidaritás ezt cinikus és kegyeletsértő lépésnek nevezte, különösen azok emlékével szemben, akik életüket adták Ukrajna szabadságáért a Majdan eseményei során.

Harmadik pontként a frakció a Telegram (TG) platform azonnali szabályozását sürgeti a közelmúltbeli lembergi terrortámadást követően. Véleményük szerint további bizonyítékokra nincs szükség: a platform anonimitása komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Javaslatuk lényege a csatornák tulajdonosainak kötelező azonosítása. „Ha valaki Telegram-csatornát akar működtetni, tegye – de a tulajdonos legyen ismert, ne anonim, hogy ne lehessen következmények nélkül médiagyilkosságot folytatni vagy – ami még súlyosabb – gyilkosokat toborozni” – fogalmaztak.

A követeléseket Iryna Gerascsenko ismertette, aki az Európai Szolidaritás vezető politikusa, korábbi parlamenti alelnök, és régóta aktív szereplője az ukrán közéletnek, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben - írja a Tények.