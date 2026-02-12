"Nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország" - az ukránok már nyíltan fenyegetnek + videó

Az elmúlt napokban ukrán közéleti szereplők sorra éles hangvételű támadást intéztek Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ellen – írta meg az Origo. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki a szélsőséges, neonáci C14 csoport vezetőjeként is ismert, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Több ukrán közszereplő is nyílt fenyegetést intézett Magyarország felé

Fotó: AFP

Bohdan Cservak, az Ukrajna Állami Televíziós és Rádiószolgáltatási Bizottságának első elnökhelyettese és az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője Facebookon közölt véleménycikket „Nem először próbálja Magyarország megsemmisíteni Ukrajnát és az ukránokat” címmel. Írásában felidézte a korjukivkai tragédiát, és párhuzamot vont Orbán Viktor korábbi kijelentésével, amelyben a magyar kormányfő Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezte. Cservak szerint Magyarország megalázóan bánik az ukránokkal, és úgy fogalmazott: a Moszkvával véres háborút vívó, független

Ukrajna nem tűri el a megaláztatást, az elkövetett bűnökért pedig megtorlás lesz.

Nem sokkal később Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban bírálta a magyar miniszterelnököt. Az „Ukrajna mindenek felett” feliratú zászló előtt állva felidézte a magyar miniszterelnök nagy visszhangot kiváltó kijelentését, miszerint Ukrajna az ellenség, majd sértő, személyeskedő hangnemben beszélt róla. Azt mondta, ha Ukrajna személyesen Orbán ellensége, azt nem fogják elfelejteni.

Majd hozzátette azt is, hogy az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.

Orbán Viktor és a magyar kormány politikai álláspontját Ukrajnában ellenséges magatartásként értékelik.

Borisz Tisenhausen ukrán politikai elemző egy interjúban reagált arra a kijelentésre, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, mert az közvetlen fegyveres konfliktust jelentene Oroszországgal. Tisenhausen szerint

inkább attól kellene tartani, nehogy Ukrajna küldjön csapatokat Magyarországra.

Emellett azzal vádolta a magyar kormányt, hogy az Európai Unión belül gátolja Ukrajna támogatását, és hogy Orbán Viktor Oroszország érdekeit képviseli. Hangsúlyozta, hogy háborús körülmények között Ukrajnában őrizetbe veszik azokat, akik orosz érdekeket szolgálnak ki és párhuzamot vont a magyar kormány politikájával.