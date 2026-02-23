A Barátság vezeték leállításával a rezsicsökkentést is támadják az ukránok

A Barátság kőlolajvezeték blokkolásával a rezsicsökkentést is támadja Ukrajna, ugyanis a rezsicsökkentési alapba érkező pénzek jelentős részét a Mol befizetései adják. Az orosz kőolaj elzárása nemcsak az üzemanyagárak, hanem a rezsiszámlák drágulását is hozná - írja a Ripost.

A Barátság vezeték és az orosz olajszállítás blokkolása a rezsicsökkentést is támadja

A Barátság kőlolajvezeték elzárása miatt ellenlépésekről döntött a kormány

A rezsicsökkentést a rezsivédelmi alapból finanszírozza a kormány, amelybe a Mol befizeti a Brent és az Urali kőolaj világpiaci árkülönbözetéből termelődő profitját, illetve ezt kiegészítik még más szektorális különadók. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint épp ezért lehetetlen vállalás az, amit a Tisza gazdaságpoliutikusa, Kapitány István mondott, aki úg y akarja megtartani a rezsicsökkentést, hogy közben le kell válni az orosz olajról, és szerinte ki kell vezetni a szektorális különadókat. Mi kerül akkor a rezsivédelmi alapba? Miből finanszírozzuk a rezsicsökkentést?

Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök - közölte Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán. a miniszterelnök azt írta, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak.

"Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet" - tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy bár Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon, ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett - emelte ki.



A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Közölte: a Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása, és ha igen, mikor."

