A baloldali konferencián aggasztó tervek hangzottak el: „El kell törölni! a 13. és 14. havi nyugdíjat!”

Februárban nemcsak a rendes havi nyugdíj jár az időseknek, hanem érkezik a teljes havi 13. és 14. havi nyugdíj első részlete is. Ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíjjal számolva 585 ezer forinttal számolhatnak az idősek. A Tisza Párthoz köthető szakértők azonban egymásra licitálva hirdetik, hogy kormányváltás esetén azonnal el kell törölni ezeket a jóléti intézkedéseket, és mindenek előtt a nyugdíjasokon kell spórolni!
Egymást érték a baloldali közgazdászok felszólalása a Republikon legutóbbi rendezvényén. Nagy volt az egyetértés köztük abban, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj bár segítség az időseknek, azokat mégis azonnal el kell törölni.
Karácsony Mihály nyugdíjszakértő úgy vélekedett, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitáspénz, míg Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár arról értekezett, hogy el kellene törölni azt.
Az utóbbi szakértő szó szerint ezt mondta:
Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.
Emlékezetes azonban, hogy nemcsak a Republikon eseményén szólaltak fel mostanában nyugdíjellenes közgazdászok. Korábban a Tisza-sziget rendezvényén előadó Simonovits András beszélt arról, hogy a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű. A Tisza szakértője úgy fogalmazott:
a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, tehát ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.
A baloldali közgazdász korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot is.
(Ripost)
