Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés? 10 százalék plusz vagy 10 százalék mínusz - ez is a választás tétje

Nyugdíjemelés vagy nyugdíjcsökkentés. Erről is szól majd az áprilisi választás. A kormány a 13. havi nyugdíj mellett bevezeti a 14. havi nyugdíjat, a tiszás szakértők ezzel szemben ezek eltörléséről, a nyugdíjrendszer átalakításáról nyilatkoznak - írja a Ripost.
A jövő héten a havi nyugdíjon felül érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete az idősekhez. Ez minden érintett esetében éves szinten 10 százalékos emeléssel ér fel.
Ennek háttere, hogy az év 12 hónapból áll, egy plusz havi juttatás (1/12 rész) pontosan 8,33% többletet jelent az éves jövedelemben. A 14. havi nyugdíj első részlete, 25 százaléka az éves keretben további 2,08%-os emelkedést jelent. A két juttatás együtt tehát 10,41%-os éves többletet jelent a havi alapnyugdíjhoz képest.
A kormány tervei szerint jövőre már a 14. havi nyugdíj felét, 2028-ban a háromnegyedét, a teljes összegét pedig 2029-ben utalnák az időseknek. Ez pedig abban az évben már 16 százalékos emelésnek felelne meg.
Ez a lehetőség láthatóan nem tetszik a Tisza szakértőinek. Az Indexen kiszivárgott dokumentum konkrétan utal a 13. havi nyugdíj megszüntetésére, amikor úgy fogalmaz: "A politikai ciklusokhoz igazodó nyugdíjemelések tovább gyengítik a rendszer kiszámíthatóságát."
Az Ellenpont úgy fogalmaz, hogy a Tisza valamennyi szakértője határozottan elmondja, Petschnig Máriától, Surányi Györgyig, hogy megszüntetnék az idősek 13. havi juttatását. A februártól érkező 14. havi juttatásról nem is beszélve, amelyet Lengyel László "tiszta őrületnek" nevezett, és szerinte 5 percen belül el kell venni.
Legutóbb Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár egy a Tiszához köthető szakmai rendezvényen úgy nyilatkozott, "hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak."
Vagyis idén “nincs semmi elvi alapja” annak, hogy egy átlagnyugdíjas a 260 ezer forintos juttatása mellé 325 ezer forint plusz juttatást kapjon, összesen tehát 585 ezer forintot.
Orbán Viktor egy korábbi videóüzenetben úgy fogalmazott: a 14. havi nyugdíj bevezetése nemcsak jogos, hanem a kormány számára megvédendő lépés.
