A tiszások minden fórumon arról beszélnek, hogy eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat

Eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat a Tisza. Ezt baloldali közgazdászok mondták Magyar Péterék Pártjához köthető konferencián. Talabér Krisztiánnal, a Magyar Társadalomkutató Kutatási igazgató beszélt erről a Mokkában és arról is, hogy milyen plusz juttatásokra számíthatnak a magyar családok februárban.

Februárban érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj első részlete. Fotó: 123RF

Nagyon fontos, hogy január 1-től nagyon sok olyan program élesedett, ami tipikusan jóléti intézkedésnek mondható. Ezek általában olyan szociális transzferek, amik mondjuk a nyugdíjasokhoz érkeznek, vagy olyan juttatások a családoknak, ami a béren keresztül jut el hozzájuk, és ennek a lecsapódása februárban történik.

Január 1-től életbe lépő kétgyermekes édesanyák szja-mentessége az először majd a februári bérekben fog megjelenni, vagy például az 50%-kal megemelt családi adókedvezmény az szintén a februári bérekben lesz látható. Továbbá beszélhetünk még a 13. havi nyugdíjról és a 14. havi nyugdíjnak az első részletéről. Ezek is mind-mind februárban érkeznek.

A 40 alatti kétgyermekes édesanyák, akik nagyjából 150 ezren vannak, január 1-óta tartoznak abba a kedvezményezetti körbe, akiknek többé nem kell SZJA-t fizetni fizetésük után, illetve kicsit több mint 2 millió nyugdíjas van Magyarországon, ők kapják meg a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Az átlagnyugdíj Magyarországon ma 260 ezer forint, tehát a 13. havi nyugdíj átlagosan ennyit jelent egy szépkorúnak, és ennek a negyede az, ami a 14. havi nyugdíjnak az első részletét jelenti.

A Tisza elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat

A Tisza Párt olyan politikát szorgalmaz, ami ezeket a szociális transzfereket elég erőteljesen megvágná. Ez tipikusan liberális baloldali gazdaságpolitika.

Láttuk ezt korábban 2010 előtt is, ugye ne felejtsük, hogy a szocialista kormány volt például az, aki a 13. havi nyugdíjat is elvette. Most ismét erre készülnek. Ők abban a gazdasági filozófiában hisznek, hogy az állami új elosztás ne legyen nagy. Szűkítsék azokat, amiket az állam kioszt pénzt. A nyugdíj tipikusan egy ilyen kérdés.

– emlékeztetett Talabér Krisztián.