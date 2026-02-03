A tiszások minden fórumon arról beszélnek, hogy eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat

Eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat a Tisza. Ezt baloldali közgazdászok mondták Magyar Péterék Pártjához köthető konferencián. Talabér Krisztiánnal, a Magyar Társadalomkutató Kutatási igazgató beszélt erről a Mokkában és arról is, hogy milyen plusz juttatásokra számíthatnak a magyar családok februárban.
Nagyon fontos, hogy január 1-től nagyon sok olyan program élesedett, ami tipikusan jóléti intézkedésnek mondható. Ezek általában olyan szociális transzferek, amik mondjuk a nyugdíjasokhoz érkeznek, vagy olyan juttatások a családoknak, ami a béren keresztül jut el hozzájuk, és ennek a lecsapódása februárban történik.
Január 1-től életbe lépő kétgyermekes édesanyák szja-mentessége az először majd a februári bérekben fog megjelenni, vagy például az 50%-kal megemelt családi adókedvezmény az szintén a februári bérekben lesz látható. Továbbá beszélhetünk még a 13. havi nyugdíjról és a 14. havi nyugdíjnak az első részletéről. Ezek is mind-mind februárban érkeznek.
A 40 alatti kétgyermekes édesanyák, akik nagyjából 150 ezren vannak, január 1-óta tartoznak abba a kedvezményezetti körbe, akiknek többé nem kell SZJA-t fizetni fizetésük után, illetve kicsit több mint 2 millió nyugdíjas van Magyarországon, ők kapják meg a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.
Az átlagnyugdíj Magyarországon ma 260 ezer forint, tehát a 13. havi nyugdíj átlagosan ennyit jelent egy szépkorúnak, és ennek a negyede az, ami a 14. havi nyugdíjnak az első részletét jelenti.
A Tisza Párt olyan politikát szorgalmaz, ami ezeket a szociális transzfereket elég erőteljesen megvágná. Ez tipikusan liberális baloldali gazdaságpolitika.
Láttuk ezt korábban 2010 előtt is, ugye ne felejtsük, hogy a szocialista kormány volt például az, aki a 13. havi nyugdíjat is elvette. Most ismét erre készülnek. Ők abban a gazdasági filozófiában hisznek, hogy az állami új elosztás ne legyen nagy. Szűkítsék azokat, amiket az állam kioszt pénzt. A nyugdíj tipikusan egy ilyen kérdés.
– emlékeztetett Talabér Krisztián.
Több különböző Tiszához köthető szakértő hivatalos Tiszás fórumokkal megfogalmazta már azt a gondolatot, hogy a nők 40-et is el kellene törölni, ami a nők kedvezményes nyugdíjba menetelét segíti elő, illetve a 13., illetve most már a 14. havi nyugdíj megszüntetéséről is már több ízben értekeztek.
Ők nem tartják ezt célravezetőnek, nem tartják ezt jónak. Az egész gondolkodásuk alapja az, hogy az állam ne költekezzen, ezért megvágnák ezeket a plusz juttatásokat, amelynek egyébként most, több mint 2 millió ember a kedvezményezettje.
– tette hozzá és elmondta, hogy a megmaradt pénzt Ukrajnába küldenék és pont erre való felhívással jött létre, és kerül most már a háztartásokba a nemzeti petíció, amely amelyben kifejthetik a véleményüket a magyarok.
Az látszódik Nyugat-Európa szerte, hogy azok a politikai pártok, akik kormányon vannak, ilyen például a német CDU, ami ugyanabban a pártcsaládban szerepel, mint a Tisza, ők a megszorítást valóban arra használják fel, hogy a többletforrás, ami keletkezik, azt átcsaposítsák Ukrajnába. Ezek alapján joggal feltételezhetjük azt, hogy a Tisza Párt is azért készül megszorításokra, hogy be tudjon állni a brüsszeli fősodorba, ami háborúpárti és hihetetlen nagy összegeket csoportosít át az orosz-ukrán háború folytatására.
Ebből én nyugodt szívvel merem azt a kijelentést tenni, hogy a Tisza Párt is arra készül, hogy a megszorítások végül nem a magyar gazdaság, meg a magyar emberek javát szolgálnák, hanem végül Ukrajnába kötne ki ez a pénz.
– figyelmeztetett az igazgató.
Magyarországon az a megszorító csomag, amelyet egyesek kilátásba helyeznek, akár az ezermilliárd forintot is meghaladhatja. Európa-szerte különböző számok jelennek meg a sajtóban: egyes tagállamoknál a teher akár a 100 milliárd eurót is túllépheti, miközben brüsszeli szinten jelenleg mintegy 1500 milliárd dollárról zajlik vita Ukrajna támogatására. Ezt a forrást egyrészt az ukrán állam működtetésére, másrészt a hadsereg fenntartására szánnák, nagyjából 800 és 700 milliárd dolláros bontásban.
A kérdés most az, honnan teremtsék elő ezt az összeget. Két út látszik, vagy megszorításokkal a nemzeti költségvetésekből csoportosítanak át pénzt, vagy közös eladósodás felé mennek, vagyis hitelt vesznek fel, ami nem a jelen, hanem a jövő generációit terheli meg.
Magyarország keresetet nyújtott be az orosz energiáról való leválás kapcsán, amely jövőre realizálódna. Ez a kereslet abban segíthet, hogy Magyarország továbbra is elérje azt az érdekét, hogy az olcsó és könnyen elérhető orosz energiát továbbra is be tudjuk hozni Magyarországra.
Ugye nagyon sokan elfelejtik, hogy Magyarország egy földrajzilag zárt ország, nem tehetjük meg azt, amit az Európai Unióban három országon kívül mindenki, hogy tengeren keresztül tankerhajókon szállítanak. Magyarország földrajzilag egy olyan helyzetben van, hogy csövön tud megérkezni hozzánk a gáz és az olaj is, ami történelmileg úgy alakult, hogy Oroszországból érkezik. Hogyha ez megszűnne, Magyarországon gyakorlatilag a háztartások és az ipar is egy nagyon nehéz helyzetbe kerülne.
– magyarázta Talabér Krisztián.
