Most jött a bejelentés a 13. és a 14. havi nyugdíjról – ez rengeteg embert érint

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 17:37
Igazán jó hír érkezett a nyugdíjasoknak!
Januártól 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is – derült ki a TV2 Mokka című műsorából, ahol a témáról Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos és Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának szervezeti elnöke beszélt.

Fotó: Kovács Attila

A reggeli műsorban Kusovszky Imréné elmondta: az Idősek Tanácsa 2016 óta működik, elnöke a mindenkori miniszterelnök, a testület pedig javaslattevő fórumnak számít. Évente két-három alkalommal üléseznek, ahol a nyugdíjasokat érintő kérdéseket és problémákat vitatják meg. Hangsúlyozta: a Tanács eddigi javaslataira Magyarország Kormánya minden esetben nyitott volt.

Kitért arra is, hogy az Idősek Tanácsának legutóbbi ülésén szóba került a Tisza Párt felvetése a nyugdíjak megadóztatásáról, amely a nyugdíjasokat súlyosan hátrányosan érintené. Kusovszky Imréné szerint ez a javaslat elfogadhatatlan: 

Egész életünket ledolgoztuk, letettünk valamit az asztalra, és most a Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjunkat – ezt nem szeretnénk!

Nyitrai Zsolt kiemelte: 

Magyarország Kormánya a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, így a nyugdíjasokkal is folyamatos egyeztetésben áll. 

Emellett hangsúlyozta, hogy február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is.

A miniszterelnöki biztos emlékeztetett: 

A kormány nem csökkenti, hanem növeli a nyugdíjakat, ezért vezette vissza a 13. havi nyugdíjat is, amelyet korábban a baloldal elvett. Ezzel szemben a Tisza Párt álláspontja szerint nincs szükség sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjra, sőt, megadóztatnák a nyugdíjakat.

Nyitrai Zsolt ezt követően még hangsúlyozta: a nyugdíjasok számára a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély. Felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, amely azóta is fennáll. Míg 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végére ez az összeg meghaladja a 246 ezer forintot. A nyugdíjak megadóztatása akár havi 30 ezer forintos veszteséget is jelenthetne az érintetteknek.

A beszélgetés során szó esett a Gondosóra programról is, amely már több esetben életet mentett. A miniszterelnöki biztos minden érintettet arra biztatott, hogy aki teheti, regisztráljon az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásra - írja cikkében a JóKor

 

