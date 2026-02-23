Rengetegen töltik a Nemzeti Petíciót, nem véletlen, a tét óriási

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:09
Palóc AndréBrüsszel
Folyamatosan nő a kitöltött ívek száma. A Nemzeti Petícióval három üzenetet küldhetünk Brüsszelnek, egyúttal ellent mondhatunk annak is, hogy Ukrajna bármilyen módon befolyásolja Magyarországot.

A Nemzeti Petíció januárban indult, és három fontos kérdést tartalmaz. A fontossága már abból is látszik, ha megnézzük, hányan töltötték már ki.

Ennyien kitöltötték már a Nemzeti Petíciót
A Nemzeti Petíció sorsdöntő Magyarország számára Fotó: Purger Tamás /  MTI

Ők már mind kitöltötték a Nemzeti Petíciót

A számok folyamatosan frissülnek, a legutóbbi értesítések szerint már 350 ezren kitöltötték a Nemzeti Petíciót. A kitöltéssel megüzenhetjük, hogy nem akarjuk sem a háborút, sem Ukrajna működését finanszírozni, valamint nem hagyjuk, hogy eltöröljék a rezsicsökkentést.

Ráadásul Ukrajna és Brüsszel együttműködése a Tisza Párttal a kőolaj vezeték leállításában is kicsúcsosodott. Az üzemanyagellátás elsősorban nemzetbiztonsági kérdés, de Ukrajna a magyar választásokba is beleszólna. Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes aggasztó videót tett közzé Facebook oldalán. Egy ukrán katona nemrég arról beszélt a videóban, hogy Ukrajna a magyar választásokba való beavatkozás érdekében blokkolta a földgáz szállítását, hogy ezzel válsághelyzetet és a Fidesz vereségét idézze elő. 

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője már megkapta a Nemzeti Petíciót és ki is fogja tölteni.

Ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy például nem szeretném, hogy emelkedjenek az energiaárak és éppen ezért fontosnak tartom, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést. A másik fontos kérdés pedig, hogy Ukrajna további pénzeket követel a működésre, valamint a háború finanszírozására, ez összességében 1500 milliárd dollárt jelentene, amelyet a tagállamokkal fizettetnének meg, nyilvánvalóan ez Magyarország számára is kedvezőtlen lenne

– mondta videójában Palóc André. Kiemelte, hogy a támogatásokkal 1 millió 300 ezer forintnál is több pénzt vennének el minden magyar háztartástól, hogy ezt a pénzt biztosítsák Brüsszel számára. Elvennék a 13., valamint a 14. havi nyugdíjat, eltörölnék a rezsicsökkentést és megszüntetnék a családtámogatásokat, az édesanyák SZJA-mentességét.

A Nemzeti Petíció kitöltésére március 23-ig van lehetőség.

 

