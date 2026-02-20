Orbán Viktor visszatért Magyarországra - Videó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott, hogy részt vegyen a Béketanács alakuló ülésén. A kormányfő már hazatért, és egy videóban osztotta meg, hogy milyen volt az Egyesült Államokban.
Washington bevéve, rendben van, ott jól áll a szénánk
– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban, amihez annyit írt, hogy „Borotválkozás a reptéren, aztán folytatjuk a melót ”.
