Orbán Viktor visszatért Magyarországra - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 08:28
Washingtonrepülőtér
Orbán Viktor elárulta, milyen volt Washingtonban.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Washingtonba látogatott, hogy részt vegyen a Béketanács alakuló ülésén. A kormányfő már hazatért, és egy videóban osztotta meg, hogy milyen volt az Egyesült Államokban.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely orbán
Orbán Viktor / Fotó: MW

Washington bevéve, rendben van, ott jól áll a szénánk

– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban, amihez annyit írt, hogy „Borotválkozás a reptéren, aztán folytatjuk a melót 😎”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
