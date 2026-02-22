HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Győztesek” – eddig nem látott fotó került elő szombati Háborúellenes Gyűlésről, erre még Orbán Viktor sem számított

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 14:40
Háborúellenes Gyűlésfotó
Szombaton ismét telt házzal zajlott az újabb Háborúellenes Gyűlés, melynek ezúttal Békéscsaba adott otthont. Mindenki Orbán Viktort akarta.
Orbán Viktort ezúttal is szabályosan szétszedte a tömeg, amíg a pódiumra ért, most pedig egy fotót is megosztott arról, milyen sok érdeklődő várta Békéscsabán, a Háborúellenes gyűlésen.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Háborúellenes gyűlés, Békéscsaba - Orbán Viktor 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hajrá, Békéscsaba! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

- írta Facebook-oldalán megosztott fotójához a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

