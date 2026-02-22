„Győztesek” – eddig nem látott fotó került elő szombati Háborúellenes Gyűlésről, erre még Orbán Viktor sem számított

Orbán Viktort ezúttal is szabályosan szétszedte a tömeg, amíg a pódiumra ért, most pedig egy fotót is megosztott arról, milyen sok érdeklődő várta Békéscsabán, a Háborúellenes gyűlésen.
Hajrá, Békéscsaba! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
- írta Facebook-oldalán megosztott fotójához a miniszterelnök.
