„Győztesek” – eddig nem látott fotó került elő szombati Háborúellenes Gyűlésről, erre még Orbán Viktor sem számított

Orbán Viktort ezúttal is szabályosan szétszedte a tömeg, amíg a pódiumra ért, most pedig egy fotót is megosztott arról, milyen sok érdeklődő várta Békéscsabán, a Háborúellenes gyűlésen.

Háborúellenes gyűlés, Békéscsaba - Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hajrá, Békéscsaba! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

- írta Facebook-oldalán megosztott fotójához a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Április 12-én a Fidesz a biztos választás!