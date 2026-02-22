Palóc André: "A Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba"

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Borsnak. Az interjú során Palóc André figyelmeztetett a Tisza Párt valódi céljára: a Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba.
Magyar Pétert csak Ukrajna támogatása érdekli, bármi áron.
Palóc André szerint csakis Orbán Viktor tudja megállítani a háborút és megálljt parancsolni Ukrajnának.
Ezért avatkozik be Brüsszel és Ukrajna a magyar választásokba.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Borsnak elmondta:
Ukrajna érdeke, hogy Orbán Viktor kikerüljön a kormányból és helyette Magyar Pétert ültessék a kormány élére. Ez azért érdeke Ukrajnának, mert akkor szerintük nem lenne olyan ország ami blokkolná a háború finanszírozását, így gyakorlatilag a pénzcsapokat folyamatosan nyitva lehetne tartani Ukrajna számára.
- nyilatkozta a szóvivő.
