Palóc André: "A Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba"

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 14:46
Nemzetgazdasági MinisztériumTisza PártPalóc AndréMagyarország
Magyar Pétert te nem érdekled. Ő Ukrajna háborúját támogatja.

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Borsnak. Az interjú során Palóc André figyelmeztetett a Tisza Párt valódi céljára: a Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. 

háború
Palóc André szerint a Tisza Párt háborúpárti célokért küzd: bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba / Forrás: Facebook

A Tisza be akarja léptetni Magyarországot a háborúba

Magyar Pétert csak Ukrajna támogatása érdekli, bármi áron. 

Palóc André szerint csakis Orbán Viktor tudja megállítani a háborút és megálljt parancsolni Ukrajnának. 

Ezért avatkozik be Brüsszel és Ukrajna a magyar választásokba

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Borsnak elmondta:

Ukrajna érdeke, hogy Orbán Viktor kikerüljön a kormányból és helyette Magyar Pétert ültessék a kormány élére. Ez azért érdeke Ukrajnának, mert akkor szerintük nem lenne olyan ország ami blokkolná a háború finanszírozását, így gyakorlatilag a pénzcsapokat folyamatosan nyitva lehetne tartani Ukrajna számára.

- nyilatkozta a szóvivő.

